Sahara: le Sénégal réitère sa position sur la question du Sahara

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Sénégal a réitéré, devant le Comité des 24 de l’ONU (C24), son soutien constant à l’Initiative d’autonomie, présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara marocain.

« Je voudrais réaffirmer le soutien constant de mon pays à l’Initiative marocaine d’autonomie que le Conseil de sécurité qualifie de sérieuse et crédible dans ses résolutions successives depuis 2007 », a affirmé le Représentant permanent adjoint du Sénégal auprès de l’ONU, l’ambassadeur Diamane Diome, lors de la session ordinaire du Comité qui se tient du 9 au 20 juin à New York.

Il a relevé que cette initiative, soutenue par plus de 118 États dont trois membres permanents du Conseil de sécurité, est consolidée d’une part par les réalisations substantielles du Maroc en matière des droits de l’Homme, notamment le rôle joué par les Commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) de Dakhla et Laâyoune qui a été salué par le Conseil de sécurité.

D’autre part, elle est consolidée par les investissements massifs et les projets mis en œuvre par le Royaume dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud visant à stimuler le développement durable, la protection de l’environnement et la promotion de la culture locale, contribuant ainsi à l’autonomisation de la population et à l’amélioration de l’indice de développement humain dans cette région, a ajouté le diplomate sénégalais.

Diome a, en outre, salué le plein respect du cessez-le-feu par le Maroc, ainsi que sa coopération constante avec la MINURSO, exhortant les autres parties à revenir au cessez-le-feu conformément à la résolution 2756 du Conseil de sécurité.

Il a également appelé à une meilleure collaboration avec le HCR et le PAM pour une prise en charge optimale des droits fondamentaux des populations des camps de Tindouf, en l’occurrence leur liberté d’expression et d’association, l’accès à l’aide humanitaire internationale qui leur est destinée, ainsi que leur enregistrement conformément au droit international humanitaire, au mandat du HCR et aux recommandations du SG de l’ONU.

L’intervenant a, par la même occasion, évoqué les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices exclusifs des Nations Unies, tout en appelant les acteurs principaux de ce différend régional à plus d’engagement pour la reprise des tables rondes en vue de parvenir à une solution politique réaliste et durable.

Le diplomate a enfin réaffirmé le soutien total du Sénégal à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa pleine souveraineté sur ses provinces du Sud, rappelant par la même l’ouverture par son pays d’un Consulat général à Dakhla le 5 avril 2021.

S.L.