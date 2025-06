Sahara marocain: la position des Comores

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Union des Comores a réitéré, devant le Comité des 24 de l’ONU (C24), son soutien “plein et entier” à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara.

“Mon pays renouvelle son soutien plein et entier à l’initiative d’autonomie proposée par le Royaume du Maroc comme solution politique crédible et durable à la question du Sahara”, a souligné le représentant de l’Union des Comores lors de la session ordinaire du C24 qui se tient du 09 au 20 juin à New York.

Il a également relevé que cette initiative a suscité un appui international croissant et s’inscrit résolument dans la ligne des résolutions du Conseil de sécurité, qui privilégient une approche pragmatique, réaliste et fondée sur le compromis, soulignant que le plan marocain d’autonomie offre une plateforme de dialogue porteuse d’espoir, dans le respect du droit international.

Par ailleurs, le diplomate s’est félicité des efforts continus déployés par le Royaume afin de promouvoir le développement des provinces du Sud, notant que les investissements engagés, notamment dans les domaines des infrastructures, des services de base et de l’économie verte témoignent de la volonté sincère du Maroc d’améliorer les conditions de vie des populations locales. Le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé en 2015 constitue un levier stratégique pour l’intégration régionale et la stabilité, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, salué l’engagement du Maroc dans le processus politique mené par les Nations Unies, ainsi que les efforts menés par l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura.

Le diplomate a, par la même occasion, réaffirmé que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris ses provinces du Sud, demeure une position constante de l’Union des Comores, rappelant que l’ouverture par son pays d’un Consulat général à Laâyoune en est une illustration forte et fraternelle.

Il a enfin appelé à soutenir une approche réaliste, responsable et tournée vers l’avenir en faveur d’une solution politique mutuellement acceptable fondée sur l’initiative marocaine d’autonomie.

S.L.