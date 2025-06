Casablanca: les loueurs de parasols dans le viseur des autorités

Les autorités de Casablanca ont lancé une campagne de libération du domaine maritime dans plusieurs plages de la métropole.

Selon une source de Le Site info, les loueurs de parasols, dans les plages de Ain Diab et de Ain Sebaâ, ont été évacués et interdits d’exploiter ces lieux publics, au grand soulagement des citoyens qui n’en pouvaient plus de ces comportements, les privant de prendre place près de la mer.

Ces loueurs occupent illégalement de grands espaces des plages et louent les parasols, les chaises et les transats au prix fort. Sans nulle autorisation, ils proposent leurs parasols, transats ou encore chaises à des prix exorbitants, allant même jusqu’à interdire aux citoyens de planter leurs parasols là où ils le désirent. Ils limitent ainsi l’espace dont peuvent profiter les estivants, ce qui provoque souvent des altercations.

N.M