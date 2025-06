Casablanca: plusieurs projets approuvés par le Conseil de la commune

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la commune de Casablanca a approuvé, mardi, lors d’une session extraordinaire au titre du mois de juin courant, des projets de conventions de développement, ainsi que des points relatifs à la déclaration d’utilité publique et à l’expropriation de terrains en vue de la création d’un équipement public et de voies d’aménagement.

Le Conseil a ainsi approuvé, à l’unanimité, un projet de convention de partenariat entre le Conseil préfectoral de Casablanca, le Conseil de la région, le Conseil de la commune de Casablanca, l’Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC), la société Casablanca Environnement et la Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat, portant sur l’aménagement des berges de Oued Bouskoura.

Le Conseil a également approuvé, à l’unanimité, un projet de convention de partenariat et de coopération entre l’Union Nationale des Femmes du Maroc, le Conseil de la commune de Casablanca et le Conseil préfectoral de Casablanca, concernant l’aménagement d’un centre d’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes filles dans la ville.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé, à la majorité, la déclaration d’utilité publique et l’expropriation du terrain portant le titre foncier n° D 2320, d’une superficie de 551 m², appartenant à la société TOWER SEVEN ART, situé à l’intersection du boulevard Zerktouni et du boulevard d’Anfa dans l’arrondissement de Sidi Belyout, et ce pour la création d’un équipement public local.

Le Conseil a également approuvé l’expropriation de parties de terrains prélevées sur les titres fonciers n° C/7318, D/17508 et C/94447, appartenant à la société immobilière « Malibu », en vue de la réalisation de voies d’aménagement identifiées dans le plan d’aménagement de l’arrondissement d’Anfa sous les codes AN23, AN24, AN25 et AN26, ainsi qu’une place publique et un parking souterrain, référencés G12, sur le territoire de l’arrondissement d’Anfa.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président du Conseil de la commune de Casablanca, Houcine Nasrallah, a souligné l’importance de l’adoption de ces projets de conventions, notamment ceux liés à l’aménagement des berges de Oued Bouskoura sur un tronçon de 3 kilomètres, précisant que l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet s’élève à environ 55 millions de dirhams (MDH).

Nasrallah a ajouté que l’expropriation de parties de terrains situées dans l’arrondissement d’Anfa permettra la réalisation de projets d’aménagement de la corniche d’Aïn Diab et la création de voies pour faciliter la circulation dans cette zone, notant que ces projets incluent également la création d’une place publique d’environ 6 hectares et d’un parking souterrain.

S.L.