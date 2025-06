Aïd Al-Adha: le lundi 9 juin sera férié dans les banques

À l’occasion de l’Aïd Al-Adha, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) annonce que le lundi 09 juin 2025 sera exceptionnellement jour férié dans les banques,

« Chaque banque se charge d’en informer ses collaborateurs ainsi que sa clientèle », indique-t-on dans un communiqué.

Et d’ajouter: « Dans ce cadre, les banques prendront les dispositions nécessaires ,sur l’ensemble du territoire national, pour assurer l’approvisionnement en quantités suffisantes en billets de banque, permettant l’alimentation continue des guichets automatiques de banque (GAB) et pour veiller à la continuité du bon fonctionnement des GAB, en mobilisant les ressources humaines et techniques appropriées, notamment en cas de dysfonctionnement technique ».

S.L.