Naïma Bouhmala : une pluie d’hommages après le décès de l’icône marocaine

Plusieurs artistes et célébrités marocains ont tenu à rendre hommage à la grande comédienne Naïma Bouhmala, décédée ce mercredi matin à l’âge de 78 ans.

Parmi eux, Abdelkebir Rgagna a écrit sur son compte Instagram : «L’artiste estimée et aimée Naïma Bouhmala nous a quittés ce matin . Que Dieu ait son âme, lui accorde son pardon et l’accueille dans son vaste paradis. Sincères condoléances à toute sa famille, proche et élargie, ainsi qu’à tous ses amis et admirateurs. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. »

De son côté, l’acteur Mourad El Achabi a publié : « Une autre feuille tombe de l’arbre du théâtre marocain singulier… L’artiste Naïma Bouhmala nous quitte… Que Dieu t’accorde Sa miséricorde et t’ouvre les portes du paradis. »

L’animateur Rachid Allali lui a également rendu hommage en partageant une photo prise lors de sa participation à son émission Rachid Show, accompagnée du message : « L’artiste Naïma Bouhmala est décédée. Inna lillah wa inna ilayhi rajioun. »

La disparition de l’actrice a profondément bouleversé ses fans et ses proches, nombreux à exprimer leur tristesse sur les réseaux sociaux. Il est à noter que la défunte souffrait de problèmes cardiaques, et avait subi une opération chirurgicale après une crise cardiaque.

Avec le décès de Naïma Bouhmala, le Maroc perd l’un de ses grands piliers artistiques, une figure qui a marqué la scène cinématographique et télévisuelle par de nombreuses œuvres à succès, portées par son style unique et remarquable.

Son dernier rôle au cinéma fut dans le film « Le Buzz », dont elle avait assisté à l’avant-première au cinéma Mégarama de Casablanca, au cours de ce mois de mai, en compagnie de l’équipe du film.