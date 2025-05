Les autorités renforcent les contrôles avant Aïd Al-Adha

Suite à la hausse des prix de la viande rouge, due à la forte demande des Marocains à l’approche de Aïd al-Adha, les autorités ont renforcé les contrôles afin de surveiller les camions transportant des ovins et des bovins.

Dans la commune Jemaât Shim, relevant de la province de Safi, Le Site info a constaté que des barrages sécuritaires ont été installés et les gendarmes contrôlaient systématiquement tous les camions et véhicules de grande taille, pour empêcher l’acheminement du bétail vers des abattoirs et entrepôts clandestins.

Les autorités de la commune ont également fermé l’abattoir et le souk hebdomadaire, habituellement très fréquenté le vendredi, afin d’éviter toute vente d’ovins. Et dans plusieurs autres villes, des mesures strictes ont été prises après l’annulation du sacrifice de Aïd Al-Adha, dont l’interdiction totale de la vente de bétail dans les marchés publics et de toute pratique traditionnelle liée à la fête, comme l’aiguisage de couteaux en public ou la vente de charbon destiné au barbecue.

N.M.