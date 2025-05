Moncef Belkhayat mise sur Franprix et Monoprix pour transformer le retail marocain

H&S Invest Holding a conclu un partenariat stratégique avec le Groupe Casino, obtenant les droits exclusifs de master franchise des enseignes Franprix et Monoprix pour le marché marocain.

La signature officielle de cet accord a eu lieu ce lundi 26 mai 2025 à Rabat, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc, ainsi que de Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France.

Cet accord a été paraphé par Moncef Belkhayat, Président de H&S Invest Holding, et Philippe Palazzi, Directeur Général du Groupe Casino. Il marque une étape majeure dans la stratégie d’expansion de H&S Invest Holding, notamment dans le secteur du Retail, après son acquisition récente de Venezia Ice.

Acteur marocain pluridisciplinaire engagé dans l’économie de la vie, H&S Invest Holding poursuit sa diversification en introduisant au Maroc deux enseignes urbaines emblématiques. À travers Franprix et Monoprix, le groupe ambitionne de proposer une nouvelle expérience de commerce de proximité, fondée sur des concepts modernes, une offre alimentaire de qualité, des services pratiques du quotidien, ainsi qu’une expérience client digitalisée. Une centrale d’achat sera également créée pour accompagner les épiceries de quartier avec des services adaptés.

Les premiers points de vente sont attendus dès 2026. Ils mettront l’accent sur la qualité, la proximité, la fraîcheur des produits, et valoriseront les références locales.

Déclarations des dirigeants :

Moncef Belkhayat, Président de H&S Invest Holding :

« Ce partenariat avec un acteur international aussi prestigieux que le Groupe Casino renforce notre engagement à transformer l’offre de proximité au Maroc. Notre objectif est de créer plus de 1 000 emplois directs et indirects d’ici 2030 grâce à l’implantation progressive de Franprix et Monoprix et à la mise en place d’une centrale d’achat dédiée. »

Philippe Palazzi, Directeur Général du Groupe Casino : « Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie de croissance à l’international via la franchise. Il met en valeur la solidité de nos marques, notre savoir-faire logistique et notre expertise du commerce de proximité. Grâce à l’ancrage local et à la capacité d’exécution de H\&S Invest Holding, nous pourrons déployer un réseau efficace, en phase avec les attentes des consommateurs marocains. »

À propos de H&S Invest Holding

Créé en 2005, H\&S Invest Holding est un groupe marocain actif dans plusieurs secteurs : industrie, logistique, immobilier, médias et communication. Engagé dans la production et la distribution de biens essentiels (alimentaire, hygiène, santé, beauté), le groupe se distingue par sa stratégie axée sur l’innovation, la qualité et une gouvernance alignée sur les standards internationaux.

À propos du Groupe Casino

Le Groupe Casino est un acteur majeur de la distribution en France, avec un réseau de proximité de près de 7 500 points de vente. Il est également le deuxième acteur du e-commerce non alimentaire grâce à sa plateforme Cdiscount. Avec plus de 25 000 collaborateurs, le groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires net de 12,5 milliards d’euros. Sa vision repose sur l’évolution vers des formats durables : commerce de proximité, premium et digital.

À propos de Franprix et Monoprix

• Franprix, spécialiste du commerce de proximité urbain, propose une sélection de produits de qualité et des services innovants adaptés au rythme de vie des citadins.

• Monoprix, enseigne multi-univers, réunit sous un même toit des produits alimentaires, de la mode, de la décoration, de la beauté et des loisirs, alliant marques propres, exclusivités et collaborations haut de gamme.