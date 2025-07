Villa Boga : une nouvelle saison, une nouvelle carte, une maison qui vibre à chaque instant

Emblème incontournable du paysage gastronomique casablancais depuis 1982, Villa Boga, maison de souvenirs ressuscitée en juin 2024 dévoile avec enthousiasme sa nouvelle carte estivale. Du lever du jour jusqu’aux dernières étoiles, elle invite à une immersion totale dans l’art de vivre, dans un cadre feutré, intime et enveloppant, où la légèreté rencontre la gourmandise, et où la musique accompagne chaque éclat de rire.

LE JOUR : FRAÎCHEUR, FÉMINITÉ ET LA JOIE DU PARTAGE

Chaque midi, les déjeuners en lumière à la Villa Boga se parent d’une atmosphère féminine et joyeuse. Une carte fraîcheur célèbre les salades croquantes, les légumes de saison et les plaisirs légers, pensés pour des instants de pure douceur. En parallèle, la carte à partager invite à la complicité : de petites assiettes savoureuses circulent entre les convives, entre rires et éclats de soleil.

Les week-ends, place au brunch dès 11h, le samedi comme le dimanche. Ce rituel tant attendu se décline désormais sur deux jours, dans un esprit gourmand et généreux. Recettes originales, douceurs réconfortantes, ambiance feutrée ou ensoleillée selon l’heure : un moment suspendu, propice à la détente et au plaisir.

LE SERVICE CONTINU : L’ART DE VIVRE À PORTÉE DE MAIN

Entre les repas, la maison ne s’endort jamais. Villa Boga offre la liberté de s’attabler, de picorer ou de s’attarder. La carte à partager se prolonge tout au long de la journée, parfaite pour accompagner une conversation animée, un café en terrasse ou un apéritif impromptu. Chaque instant est une opportunité de se faire plaisir, sans contrainte.

LA NUIT : SAVEURS ENVOÛTANTES, RYTHMES ENTRAÎNANTS ET ÉCLATS DE VIE JUSQU’À 3H

Dès le soir, Villa Boga se transforme et se fait plus feutrée, dévoilant une ambiance intime et chaleureuse. Deux services de dîners aux chandelles, à 19h puis à 21h30, rythment la soirée dans un voyage gustatif inoubliable. À 23h, la maison change de tempo. Les premières notes d’un live music résonnent, préparant le terrain pour une nuit électrique portée par un DJ set entraînant. Jusqu’à 3h du matin, Villa Boga devient une maison vivante de nuit, gourmande et vibrante, où chaque recoin résonne des éclats de la fête. Pour les oiseaux de nuit amateurs de grignotage, la carte à partager reste disponible — y compris au bar — pour prolonger la fête en toute liberté.

Villa Boga : Une maison de jour, de nuit, de cœur.

Où chaque heure trouve son émotion, chaque convive son bonheur.