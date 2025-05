Rabat : Ahmed Toufiq s’entretient avec son homologue saoudien

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Toufiq s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le ministre des Affaires islamiques, de l’Appel et de l’Orientation d’Arabie Saoudite, Cheikh Abdellatif Ben Abdulaziz Ben Abderrahman Al Cheikh.

Ces entretiens ont porté notamment sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux Royaumes frères au service de l’Islam et des Musulmans, ainsi que les voies de lutte contre les discours de haine, d’extrémisme et de fanatisme, outre la consolidation des principes de modération, du juste milieu et de tolérance.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, le ministre saoudien a salué les efforts déployés par les dirigeants des deux pays, le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Bin Abdelaziz Al-Saoud, et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, au service de l’Islam et des Musulmans.

Il a mis en avant les efforts des deux pays pour la promotion des principes de modération, du juste milieu, de tolérance et de rejet de l’extrémisme et du fanatisme, ajoutant que la coopération entre les deux ministères ne date pas d’aujourd’hui et remonte à plusieurs années.

Pour sa part, M. Toufiq a indiqué que le déplacement au Maroc de son homologue saoudien à la tête d’une délégation d’oulémas intervient dans le cadre de l’échange de visites entre les deux ministères dans le but de hisser leur action conjointe au niveau des relations fraternelles unissant les deux Royaumes.

Il a relevé que ces entretiens ont été l’occasion également de convenir d' »une approche novatrice de la Da’wa » à même d’accompagner les événements en cours dans le monde et de répondre aux aspirations de la Oumma islamique.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Rabat, Sami bin Abdullah Al-Saleh, et d’une délégation de haut niveau du ministère des Affaires islamiques, de l’Appel et de l’Orientation.