Du 3 au 6 mai 2025, Cosmetista Expo North & West Africa revient à la Foire Internationale de Casablanca pour sa 8e édition, encore plus inspirante, audacieuse et résolument tournée vers l’avenir.

Au programme:

Des marques iconiques, des créateurs marocains, des laboratoires de pointe, des conférences captivantes, des lancements exclusifs et des découvertes beauté qui bousculent les routines, au féminin comme au masculin. Un véritable plongeon dans l’univers cosmétique d’aujourd’hui et de demain.

Les grandes tendances et innovations à découvrir

L’intelligence artificielle s’invite dans la beauté

Diagnostics de peau ultra-précis, routines sur mesure, formulations personnalisées : l’IA transforme l’expérience beauté, la rendant plus précise, plus intelligente et plus connectée que jamais.

La cosmétique éthique s’impose

Bio, vegan, clean… Cosmetista 2025 célèbre une nouvelle génération de produits engagés : bons pour la peau, respectueux de la planète, sans compromis sur l’efficacité ni le plaisir sensoriel.

Les dernières avancées technologiques

Appareils minceur et anti-âge de nouvelle génération, techniques non-invasives aux résultats visibles sans bistouri… La technologie redéfinit les soins esthétiques pour des routines beauté toujours plus performantes.

Made in Morocco : l’éclat local rayonne

Ghassoul, huiles précieuses, essences de fleurs et plantes aromatiques… Le patrimoine marocain inspire une vague de marques créatives, fières de leurs racines. Le « Made in Morocco » s’illustre par sa qualité, son innovation et son rayonnement à l’international.

Beauté au masculin : les barbiers marocains en vedette

Le secteur du bien-être séduit de plus en plus d’hommes, qui représentent désormais près de 38 % du chiffre d’affaires du skincare. Les barbiers marocains, reconnus pour leur talent et leur sens du détail, occupent un espace dédié à Cosmetista Expo 2025, avec les dernières tendances, coupes signature et soins masculins.

Pourquoi visiter Cosmetista ?

Cosmetista Expo est bien plus qu’un salon professionnel. C’est une vitrine d’excellence, un espace de rencontres entre marques visionnaires, experts du secteur et jeunes créateurs. C’est aussi un lieu d’inspiration où l’on peut tester, comparer et découvrir les innovations de demain.

Avec plus de 200 opérateurs, 145 000 emplois directs et indirects, une croissance à deux chiffres et des exportations en plein essor, le secteur cosmétique marocain s’affirme comme un acteur majeur de la scène mondiale, à la fois performant, responsable et tourné vers l’avenir.

À propos de Cosmetista Expo North & West Africa

Lancé en 2016, Cosmetista Expo s’est imposé comme le rendez-vous de référence en Afrique pour les professionnels de la beauté, du cosmétique et du bien-être. À l’instar de Cosmoprof Bologna (Italie) ou Beautyworld Dubai (Émirats Arabes Unis), il constitue une plateforme stratégique pour les marques internationales souhaitant se développer sur le continent.

Soutenu par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’industrialisation et la valorisation du Made in Morocco, Cosmetista est devenu un véritable levier de croissance pour l’industrie nationale. Plus qu’un salon, c’est un hub d’innovation et de partenariats, où se rencontrent fabricants, distributeurs et professionnels pour façonner le futur de la beauté en Afrique.