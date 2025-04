Vodafone Business et Maroc Telecom annoncent un partenariat pour servir les clients du secteur public et les entreprises au Maroc

Vodafone Business et Maroc Telecom ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à fournir des services de connectivité et des solutions digitales aux clients entreprises au Maroc, avec une première phase axée sur les solutions de ville intelligente et de gestion de l’énergie. Ce partenariat renforce la présence actuelle de Vodafone dans huit pays africains via Vodacom, et soutient l’ambition du Maroc de devenir un pôle digital majeur d’ici 2030.

Ce partenariat s’élargira progressivement pour couvrir toute une gamme de produits et services à destination des entreprises, notamment les réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN), les réseaux mobiles privés, les solutions cloud et la cybersécurité. Les clients pourront personnaliser les services de connectivité et les plateformes digitales de Vodafone Business, en les combinant avec l’expertise locale de Maroc Telecom, afin de répondre à leurs besoins spécifiques et aux exigences réglementaires du pays.

Les deux entreprises adresseront également les besoins des clients multinationaux et régionaux de Maroc Telecom opérant dans des secteurs clés tels que la logistique, l’industrie manufacturière, le commerce de détail et les services publics, en leur proposant un portefeuille unifié de services managés, rapidement déployables sur plusieurs marchés. Un accompagnement complet avant et après-vente, incluant la facturation, la mise en œuvre et la gestion, sera assuré avec pour objectif principal la réussite des clients.