Africa Future Leaders Day : Casablanca, point de rencontre de la jeunesse africaine engagée

Le réseau panafricain Epik Leaders organise, le 26 avril prochain à Casablanca, la nouvelle édition de son événement phare : l’Africa Future Leaders Day. Un rendez-vous unique qui placera la jeunesse marocaine et africaine au cœur des débats stratégiques sur l’avenir du continent.

Cette rencontre d’envergure réunira plus de 300 jeunes leaders issus de plus de 30 clubs estudiantins marocains (déjà créés ou en cours de création) et des étudiants de 15 pays africains, aux côtés d’acteurs académiques, économiques et institutionnels, pour réfléchir ensemble aux défis et aux opportunités de l’Afrique de demain.

Le Maroc, épicentre d’un nouveau leadership africain

S’inscrivant dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur d’une Afrique solidaire et prospère, Epik Leaders ambitionne de faire du Maroc le point de départ d’un mouvement continental de jeunes leaders, ancré dans la coopération Sud-Sud.

Avec une présence active dans les universités et écoles du Royaume, le réseau propose une approche innovante du leadership, en combinant formation pratique, expériences concrètes et mise en réseau panafricaine.

Un programme tourné vers l’action et l’impact

L’Africa Future Leaders Day proposera aux participants :

Des panels interactifs avec des experts marocains et africains autour de l’employabilité, l’éducation, l’entrepreneuriat et le développement durable ;

Des sessions de mentorat et d’inspiration avec des leaders reconnus ;

Des ateliers immersifs axés sur le leadership et la gestion de projets à fort impact ;

Une plateforme de rencontre et de co-création de projets entre jeunes du continent.

L’événement est également soutenu par plusieurs partenaires de premier plan, parmi lesquels Pharma 5, Concentrix, Le Groupe AXA, Bricoma, et d’autres acteurs engagés à accompagner les talents de demain. Leur appui témoigne de la confiance portée à cette initiative structurante, qui place le leadership jeune au cœur des enjeux d’innovation, d’employabilité et de coopération Sud-Sud.

À propos d’Epik Leaders :

Fondé au Maroc, Epik Leaders est un réseau panafricain de jeunes leaders engagé pour le développement personnel et professionnel de la jeunesse africaine. Il s’appuie sur trois piliers fondateurs :

🔹 La formation en soft skills,

🔹 Le “learning by doing” à travers des projets concrets,

🔹 Le réseautage multisectoriel et multinational.

Avec plus de 30 clubs étudiants actifs au Maroc et en Afrique, Epik Leaders agit comme un incubateur de talents engagés et connectés, prêts à façonner l’Afrique de demain.