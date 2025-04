Aéroports: les ambitions XXL du Maroc pour le Mondial 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Un programme « très ambitieux » a été approuvé pour faire passer la capacité du trafic des aéroports du Royaume de 30 millions à 80 millions passagers à l’horizon 2030, a annoncé, mercredi à Casablanca, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Un programme d’investissement « très ambitieux » pour réaliser plusieurs projets d’extension et de modernisation des aéroports des villes hôtes de la Coupe du Monde de football en 2030 a été approuvé dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 » de l’Office national des aéroports (ONDA), a fait savoir Kayouh à l’occasion du Conseil d’administration de l’ONDA qu’il a présidé.

« Nous faisons face à de grands défis, parmi lesquels la préparation pour la Coupe du Monde 2030, afin de soutenir la croissance du transport aérien, d’améliorer la qualité des services et de répondre aux attentes des visiteurs tout en renforçant la compétitivité de la destination marocaine », a-t-il dit.

« Ce programme stratégique et ambitieux vise à accompagner la dynamique que connaît le secteur du transport aérien dans notre pays, permettant de passer d’un trafic d’une capacité de 30 millions passagers à 80 millions passagers à l’horizon 2030 », a précisé Kayouh dans une déclaration à la presse.

Dans le cadre de la stratégie nationale en matière de transport aérien, le ministre a fait savoir qu’un plan a été élaboré pour développer la Royal Air Maroc (RAM) en tant que transporteur national, avec un contrat-programme avec l’État visant à augmenter sa flotte d’avions de 50 à 200 appareils d’ici 2037, ce qui marquera une phase de transformation structurelle dans laquelle l’ONDA jouera un rôle clé, en garantissant la préparation du système opérationnel et logistique, notamment en ce qui concerne le renforcement de la position de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, comme un centre aérien international capable de soutenir l’ambition de la RAM de devenir un pont aérien entre les quatre continents.

Kayouh a également souligné la liaison de l’aéroport de Casablanca avec le TGV (Train à grande vitesse), par la création d’une nouvelle gare ferroviaire avec des normes internationales, faisant de ce carrefour un point de convergence entre tous les types de transport routier, ferroviaire à grande vitesse et ferroviaire régional.

« Cela permettra de connecter efficacement cet important pôle aérien aux principaux pôles urbains, économiques et touristiques du pays, comme Tanger en moins de deux heures, Rabat en moins de trente minutes, et Marrakech en moins de 55 minutes. De plus, la connexion avec le réseau ferroviaire régional de la grande région de Casablanca permettra un train toutes les 15 minutes, facilitant l’accès à l’aéroport et valorisant son rôle en tant que hub national et international », a-t-il soutenu.

De plus, a-t-il poursuivi, les aéroports du Sud et de l’Est du Royaume ont une grande importance stratégique, car ils contribuent à dynamiser le transport aérien intérieur et à renforcer la visibilité touristique des villes telles que Beni Mellal, Ouarzazate, Zagora, Taroudant, Tata, Essmara et Bouarfa.

Par la même occasion, Kayouh a appelé tous les membres du Conseil d’Administration à suivre de manière continue et rigoureuse les différentes décisions approuvées, en mettant en place des plans précis pour assurer une préparation et une exécution optimales des différents projets.

Le CA a été tenu en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du Directeur de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de Suivi des Performances des Etablissements et Entreprises Publics (ANGSPE), Abdellatif Zaghnoun et du Directeur Général de l’ONDA, Adel El Fakir.

S.L.