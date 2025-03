Un individu sème la panique à la gare de Rabat ville

Le mardi 25 mars, vers 13h00, un individu en état d’agitation extrême et faisant preuve de beaucoup d’agressivité a fait irruption à la gare de Rabat Ville et a délibérément endommagé plusieurs équipements, provoquant des perturbations importantes et générant une grande panique parmi les voyageurs et les collaborateurs présents.

Grâce à l’intervention des équipes de l’ONCF, l’auteur de cet acte de sabotage a été rapidement maîtrisé en attendant l’arrivée des autorités, qui ont procédé à son arrestation immédiate.

Dans un communiqué, l’ONCF a fermement condamné ces comportements et a exprimé ses sincères excuses à ses clients pour le désagrément causé par cet incident. Voici le communiqué publié par l’Office sur sa page Facebook.