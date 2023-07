Gare Rabat-Ville: les passagers n’en peuvent plus !

Le réaménagement de la gare ferroviaire Rabat-Ville accuse du retard, au grand dam des passagers. Les travaux sont suspendus depuis plusieurs mois, l’ascenseur ne marche pas et l’accès aux personnes à mobilité réduite est quasi-absent, ce qui a provoqué la colère des voyageurs, d’autant plus que la gare connaît une affluence monstre à l’occasion des vacances estivales.

De son côté, Mohamed Abdeljalil avait dévoilé les raisons de l’arrêt des travaux, depuis de longs mois, concernant la rénovation de la gare ferroviaire Rabat-ville.

Le ministre du Transport et de la logistique avait expliqué que les travaux de ladite gare ont effectivement commencé en 2017, à un rythme satisfaisant et positif. Cependant, le projet a rencontré des contraintes et des obstacles techniques et architecturaux qui sont la cause de la suspension des travaux.

Il avait ainsi émis l’espoir que ces contraintes soient levées et que des solutions idoines soient trouvées en vue de pouvoir mener à terme les travaux de rénovation de la gare Rabat-ville.

H.M.