Tanger: un narcotrafiquant dans les filets de la DGSN

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la préfecture de police de Tanger ont procédé, samedi, à l’interpellation d’un individu soupçonné d’être impliqué dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.

Le mis en cause a été arrêté dans un quartier de Tanger, indique une source sécuritaire, ajoutant que les opérations de fouille et de perquisition ont permis la saisie de 4.266 comprimés psychotropes de diverses catégories, ainsi que de trois balances électroniques et d’une somme d’argent susceptible de provenir de cette activité criminelle.

Les opérations de pointage dans la base de données de la Sûreté nationale ont révélé que le suspect fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national, pour son implication présumée dans une affaire similaire liée au trafic de drogues et de psychotropes, précise-t-on. Le prévenu a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, conclut la même source.

S.L.