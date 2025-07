Forêt Al Borj, à Tanger: les rumeurs font réagir l’ANEF

Par LeSiteinfo avec MAP

Des travaux forestiers techniques et préventifs autorisés sont menés à la forêt Al Borj en périphérie de Tanger, dans le cadre d’un projet de mise en place et de transport d’une ligne électrique de haute tension, a indiqué l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).

Pour éclairer l’opinion publique et corriger les informations erronées véhiculées au sujet de la publication récente de plusieurs articles par des médias à propos de la prétendue « destruction totale d’une vaste zone de la forêt Al Borj en périphérie de la ville de Tanger par des parties inconnues », l’Agence précise, dans une mise au point, qu’il ne s’agit nullement d’une exploitation forestière illégale mais de travaux forestiers techniques et préventifs menés par l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) – branche électricité – visant à créer et à transporter l’énergie produite par le parc éolien « Tanger II », à travers une ligne électrique à haute tension.

Ce projet, qui s’étend sur une longueur de 2.440 mètres et traverse la forêt domaniale, a obtenu toutes les autorisations nécessaires de la part de l’ANEF et a été approuvé par le Conseil communal de Melloussa lors de sa session ordinaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment le Dahir de 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts, ainsi que le Dahir de 1976 relatif à l’organisation de la participation des populations au développement de l’économie forestière, précise l’ANEF.

Les travaux forestiers en question d’élagage et d’abattage d’arbres situés sur le tracé de la ligne à haute tension sont réalisés principalement à des fins de prévention contre les incendies et les risques de contacts électriques accidentels, ajoute le communiqué, notant que ces opérations sont menées sous la supervision technique et le suivi direct sur le terrain des services compétents de l’Agence, conformément aux normes et procédures techniques en vigueur dans ce domaine.

Dans ce cadre, l’ANEF appelle les citoyens et les médias à faire preuve de prudence et de responsabilité dans le traitement et la diffusion des informations non vérifiées, tout en réitérant sa disposition à fournir toute information fiable ou complément d’éclairage pour lever toute ambiguïté.

S.L.