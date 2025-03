Alerte météo au Maroc: fortes pluies, chutes de neige et rafales de vent, voici les villes concernées

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies localement orageuses, des chutes de neige et des rafales de vent localement fortes sont attendues de jeudi à samedi dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies localement orageuses (50-70 mm) concerneront, de jeudi à 18h à vendredi à 15h, les provinces de Larache, Ouazzane, Tanger-Assilah, Tétouan, Chefchaouen et Al Hoceïma, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (40-50 mm) est attendu, durant la même période, dans les provinces de MDiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Taounate, Taza, Sidi Kacem et Kénitra, alors que les provinces de Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Berrechid, Mediouna, Casablanca, Benslimane, Settat, Skhirate-Temara, Salé, Safi, El Jadida, Sidi Bennour, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant et Chtouka-Aït Baha connaîtront, durant la même période, de fortes pluies localement orageuses oscillant entre 25 et 40mm.

Par ailleurs, des chutes de neige (jusqu’à 50 cm) au-delà de 1.800m sont prévues, de jeudi à 21h à samedi à 10h, dans les provinces d’Azilal, Ifrane et Al Hoceïma, ajoute la DGM, faisant savoir que les provinces de Taroudant, Midelt, Tinghir, Sefrou, Chichaoua, Khenifra, Beni Mellal, Taza, Ouarzazate, Al Haouz, Guercif et Boulemane connaîtront, quant à elles, des chutes de neige (jusqu’à 30 cm) au-delà de 2.000m de jeudi à 21 à samedi à 6h.

Des rafales de vent localement fortes (70-85 km/h) intéresseront, de jeudi à 16h à vendredi à 9h, les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tetouan, MDiq-Fnideq, Rabat, Skhirate-Temara, Kénitra, Salé, Nouaceur, Médiouna, Casablanca, Mohammedia, Berrechid, Benslimane, Sidi Bennour, El Jadida, Safi et Essaouira.

Le même phénomène concernera, de jeudi à 16h à vendredi à 19h, les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Jerada, Nador, Driouch, Oujda-Angad, Taourirt, Guercif, El Hajeb, Fès, Moulay Yacoub, Meknès, Berkane, Ifrane, Boulemane, Sefrou, Taza, Khénifra, Midelt et Figuig, conclut la DGM.

S.L