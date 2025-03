Nasser Bourita reçoit la ministre centrafricaine des Affaires étrangères

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, mercredi à Rabat, la ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l’étranger, Sylvie Baïpo-Temon, porteuse d’un message écrit adressé à SM le Roi Mohammed VI par le Président de la République Centrafricaine, M. Faustin-Archange Touadéra.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Mme Baïpo-Temon, accompagnée du ministre centrafricain de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Richard Filakota, a exprimé sa fierté quant à la qualité des relations de fraternité liant le Royaume du Maroc et la République centrafricaine, soulignant que cette visite s’inscrit dans le cadre de la dynamique de consolidation de cette coopération dans divers domaines, notamment économique.

La ministre a, par ailleurs, saisi l’occasion pour exprimer ses remerciements au Maroc pour son soutien durant la période difficile que son pays a traversée, tout en réitérant la volonté de Bangui de coopérer davantage avec le Royaume dans le domaine sécuritaire.

Elle a, dans ce contexte, salué la contribution des Casques bleus marocains aux opérations de maintien de la paix en République Centrafricaine. « Le Royaume du Maroc s’est toujours tenu aux côtés de la République centrafricaine dans les différents sujets qui nous concernent avec les nombreux défis y afférents », a-t-elle affirmé, faisant savoir que dans le cadre du plan national de développement, la République centrafricaine envisage de se focaliser sur le volet économique.

Et d’ajouter : « La République centrafricaine a su compter sur des partenaires et des pays amis dont le Royaume du Maroc. Aujourd’hui, dans cette nouvelle trajectoire, elle souhaite partager sa vision avec le Maroc à même de bénéficier comme à l’accoutumé de son appui et de son soutien dans le cadre de l’attachement du Royaume à la prospérité du continent africain ».