Région de Rabat: lancement des services de huit centres de santé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a procédé, vendredi à Kénitra, au lancement des services de huit centres de santé urbains situés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, après leur réhabilitation et leur équipement.

Le ministre a procédé au lancement des services de ces structures, réparties sur les provinces et préfectures de la région, depuis le centre de santé urbain de premier niveau « Okba Ibnou Nafii » à Kénitra, qui a commencé à fournir ses services à la population ciblée.

Il s’agit des centres de santé urbains de premier niveau « Mohamed Zerktouni », « El Chouhada » et « Hay Essalam » à Kénitra, du centre de santé urbain de premier niveau « Bouregreg » et du centre de santé urbain de deuxième niveau « Diour El Jamaa » dans la préfecture de Rabat, ainsi que de deux centres de santé urbains de premier niveau « El Yasmine » et « Ouled El Ghazi » dans les provinces de Khémisset et de Sidi Slimane.

Le lancement de ces structures de santé s’inscrit dans la continuité de la politique de réhabilitation et d’équipement des établissements publics de santé, conformément aux Hautes orientations Royales relatives à la réforme profonde et structurelle du système national de santé.

Il vise ainsi à créer les conditions propices à la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale et de la couverture sanitaire universelle, notamment à travers le développement d’une nouvelle génération d’établissements de soins de santé primaires, conçus comme la porte d’entrée privilégiée dans le parcours de soins.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, la directrice régionale de la Santé et de la Protection sociale de Rabat-Salé-Kénitra, Noria Saidi, a indiqué que ces centres de santé ont été aménagés et équipés grâce à une enveloppe budgétaire de plus de 35 millions de dirhams et mobilisent un effectif de 74 professionnels de santé, toutes catégories confondues.

Ces structures sont dotées d’un système informatique permettant à chaque patient de disposer d’un dossier médical partagé, accessible dans l’ensemble des établissements de soins de la région Rabat-Salé-Kénitra, a-t-elle précisé.

Pour sa part, l’infirmier en chef du centre de santé urbain de premier niveau « Okba Ibnou Nafii » à Kénitra, Yassine Alibouch, a mis en avant, dans une déclaration similaire, l’impact bénéfique de cette infrastructure qui offrira des soins préventifs et curatifs à une population d’environ 29.000 personnes.

Construit conformément aux normes internationales, ce centre est doté d’une pharmacie, d’une salle de soins, de plusieurs salles spécialisées en santé maternelle et infantile, en santé reproductive et en suivi des maladies chroniques, d’une salle dédiée aux consultations médicales, ainsi que d’équipements modernes facilitant le travail du personnel.

Relevant de la nouvelle génération d’établissements de soins de santé primaires, les structures mises en service offrent une gamme diversifiée de services et un panier de soins comprenant des consultations médicales générales et spécialisées, en particulier pour le traitement des maladies respiratoires, dermatologiques et psychiatriques.

Il s’agit également de la pédiatrie et des soins infirmiers, du suivi des maladies chroniques telles que la tuberculose, le diabète et l’hypertension artérielle, du suivi de la santé de la mère et de l’enfant et de la santé scolaire, ainsi que des services de sensibilisation et d’éducation à la santé.

En plus de la mise à disposition d’équipements modernes et de dispositifs biomédicaux de haute qualité, le ministère de tutelle a mobilisé des ressources humaines spécialisées pour assurer les services médicaux et curatifs fournis à la population ciblée par ces établissements de santé, estimée à plus de 202.000 habitants.

Par ailleurs, ces structures sont reliées à un système d’information intégré, visant à faciliter l’orientation des patients et à favoriser un accès fluide et de qualité aux soins de proximité. Ce dispositif met à la disposition des citoyens un dossier médical électronique, permettant de recevoir des traitements aux niveaux régional et national.

S.L