Décès du Sheikh Hammad El Kabbaj : Abdelilah Benkirane lui rend hommage (VIDÉO)

Le corps du Sheikh Hammad El Kabbaj a été inhumé ce lundi au cimetière Errahma de Marrakech. Sheikh Hammad s’est éteint dimanche à l’âge de 48 ans, des suites d’un AVC.

Dans une déclaration à Le Site Info, Abdelilah Benkirane a rappelé que le défunt lui avait rendu visite à plusieurs reprises à son domicile à Rabat. « J’ai vu une vidéo de lui me présentant ses condoléances après le décès d’Abdellah Baha, avec des paroles précieuses, sincères et émouvantes. Il était aussi venu me voir lorsque nous avions envisagé sa candidature au Parlement, mais les circonstances ne l’avaient pas permis. »

Rendant hommage au défunt, Benkirane a poursuivi : « J’ai découvert un homme qui se déplaçait avec difficulté, mais qui a consacré toute sa vie à Dieu et à la quête du savoir. Il a écrit de nombreux ouvrages et m’en avait envoyé un. Il a eu une vie courte, mais son impact est immense. Félicitations à lui et à sa famille. Il était un serviteur du Saint Coran. C’est précisément ce genre de personnes dont nous avons besoin dans tous les domaines. »