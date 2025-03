Chutes de neige à Ifrane: voici les axes routiers rouverts à la circulation

Plusieurs axes routiers dans la province d’Ifrane coupés à cause des importantes chutes de neige, du manque de visibilité et des fortes rafales de vent enregistrés en fin de semaine, ont été rouverts à la circulation.

Ces axes routiers, en particulier la route nationale n° 13 qui relie Azrou à Ait Oufella via Timahdite et la route nationale n° 707, ont été rouverts à la circulation grâce à la mobilisation des services de la délégation provinciale du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau à Ifrane.

Cette mobilisation a été déclenchée dès la publication du bulletin d’alerte rouge de la direction générale de la météorologie annonçant d’importantes chutes de neige et de vents forts dépassant les 60 km/h dans la province d’Ifrane surtout durant la journée de samedi.

Ces chutes de neige, surtout sur les hauteurs de Michlifen, Jbel Hebri et la région de Timahdite, ont été à l’origine de la fermeture de la circulation sur plusieurs axes routiers de la province.

Dans une déclaration à la MAP, Madani Moulay Lhassan, responsable de la direction provinciale de l’équipement à Azrou, a indiqué que plusieurs réunions de mobilisation ont été organisées après la publication de ce bulletin d’alerte rouge pour examiner les mesures devant être prises en vue de garantir la sécurité des usagers de la route.

Il a ajouté que plusieurs équipes se sont réparties sur les différents axes routiers, particulièrement la route nationale n°13, la route nationale n°8 et la route régionale reliant El Hajeb à Boulemane via Ifrane, en vue de sensibiliser les usagers de la route et de prendre les mesures qui s’imposent.

S.L