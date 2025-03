Décès de Naima Samih: les condoléances du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de la grande chanteuse marocaine, Naïma Samih.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec grande affliction la disparition de cette grande artiste, dont le décès constitue une « perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour la scène artistique nationale, qui a perdu l’une de ses plus grandes étoiles ayant rayonné, des décennies durant, dans l’univers de la chanson arabe authentique, à la faveur de sa voix mélodieuse, de son timbre distinctif et de son sens artistique élevé, léguant des joyaux musicaux qui resteront gravés à jamais dans le répertoire de la chanson marocaine et dans la mémoire de son public national et arabe ».

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille de la défunte et à l’ensemble de sa grande famille artistique nationale, ainsi qu’à tous ses proches et ses fans, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Le Roi affirme, par la même occasion, partager les sentiments de la famille de la défunte en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, se remémorant avec beaucoup d’estime les mérites de la grande regrettée, ses nobles qualités, son patriotisme sincère et son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, implorons Dieu, en ces jours bénis du mois sacré du Ramadan, de la récompenser généreusement pour les services insignes qu’elle a rendus à son art et à sa patrie et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi Ses serviteurs vertueux.

S.L.