Ramadan: les prix des œufs reculent

Les prix des œufs ont enregistré une légère baisse lors de cette première semaine du mois de Ramadan. Comme constaté par Le Site info, le prix de l’œuf est passé à 1,30 dirham l’unité dans les marchés de Casablanca, ce qui a soulagé les consommateurs, surtout ceux aux revenus limités.

Selon un professionnel du secteur, cette baisse est due à la hausse de la production, soulignant que les tarifs pourraient davantage reculer dans les prochains jours.

En revanche, les prix des légumes ont enregistré une hausse importante à l’occasion du mois sacré. Les prix des haricots ont en effet grimpé à 35 dirhams le kilo, les poivrons à 15 dirhams, les tomates à 10 dirhams et les pommes de terre à 8 dirhams. Contacté par Le Site info, un professionnel au marché de gros de Casablanca a confirmé que les tarifs des légumes ont augmenté malgré les dernières précipitations enregistrées dans le Royaume.

Cette flambée des prix n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont affiché leur indignation et appelé les responsables à intervenir pour contrôler les prix et protéger le pouvoir d’achat des Marocains.

Rappelons par ailleurs que le gouvernement a mobilisé l’ensemble des acteurs pour assurer un suivi rigoureux de l’état des stocks et de la production nationale, tout en mettant en place des mécanismes de contrôle renforcés.

Selon les dernières données, les produits alimentaires les plus prisés durant Ramadan, notamment les céréales, les légumes, les huiles et les produits laitiers, sont disponibles en quantités suffisantes et à des prix raisonnables.

H.M.