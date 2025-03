Samsung célèbre le Ramadan en alliant tradition et innovation intelligente avec des offres exclusives

Ce Ramadan, Samsung Electronics lance sa campagne régionale, « l’IA s’occupe de tout, nous de ceux qu’on aime », célébrant l’harmonie entre la tradition et l’innovation de pointe.

Cette campagne met en lumière la manière dont l’écosystème alimenté par l’IA de Samsung s’intègre parfaitement aux rituels quotidiens, rehaussant les moments qui comptent le plus.

De la simplification des préparations de l’Iftar à l’amélioration des rassemblements et des divertissements familiaux, les derniers appareils intelligents de Samsung, tels que la série Galaxy S25, les téléviseurs Neo QLED 8K et les appareils électroménagers Samsung Bespoke, sont tous conçus pour enrichir l’expérience du Ramadan dans chaque foyer.

En parallèle de la campagne, Samsung introduit une série de promotions exclusives pour le Ramadan, permettant aux familles d’accéder à ses produits les plus avancés alimentés par l’IA à une valeur exceptionnelle pendant cette période spéciale. https://www.samsung.com/n_africa/offer/ramadan-offers/

Omar Saheb, vice-président régional du marketing et des activités en ligne chez Samsung Electronics MENA, a déclaré : « Chez Samsung, nous croyons que la technologie doit s’intégrer de manière transparente dans la vie des gens, en s’adaptant à leurs besoins plutôt que l’inverse. Pendant le Ramadan, une période riche en traditions et en liens significatifs, nos innovations aident à simplifier les routines, à améliorer les rassemblements et à créer des expériences de divertissement immersives. Avec ‘Une histoire de moments IA ce Ramadan’, nous explorons comment notre technologie intelligente peut compléter et rehausser les traditions de longue date. »

Une technologie intelligente qui améliore les routines du Ramadan

Alors que Samsung continue d’explorer l’avenir des maisons intelligentes, son écosystème alimenté par l’IA redéfinit la manière dont les foyers vivent leur quotidien pendant le Ramadan. Des commandes vocales à l’automatisation intelligente, les innovations de Samsung s’intègrent de manière transparente dans la maison, créant un environnement plus intelligent et plus connecté, conçu pour rehausser les traditions chères.

Avec l’application Samsung SmartThings, la préparation de l’Iftar devient un jeu d’enfant. L’automatisation alimentée par l’IA transforme l’environnement domestique, ajustant l’éclairage pour une ambiance chaleureuse, régulant les températures de la cuisine et rationalisant les routines quotidiennes, permettant aux familles de se concentrer sur ce qui compte vraiment : passer du temps avec leurs proches.

Le réfrigérateur Side by Side de Samsung, équipé du mode AI Energy, répond à la demande accrue de stockage alimentaire, en gardant les ingrédients frais tout en optimisant l’efficacité énergétique. Son système de refroidissement adaptatif assure une fraîcheur optimale, réduisant le gaspillage alimentaire, qu’il s’agisse de garder les boissons parfaitement fraîches pour le Suhoor ou de stocker les préparations alimentaires avant de servir l’Iftar.

Une IA domestique sans effort pour des moments plus significatifs

Les tâches ménagères s’intensifient souvent pendant le Ramadan, mais les appareils alimentés par l’IA de Samsung aident à alléger la charge. Le lave-linge Bespoke, alimenté par AI Wash, détecte intelligemment les types de tissus et ajuste automatiquement les niveaux d’eau, l’utilisation de détergent et les cycles de lavage. Ce système intelligent assure un nettoyage optimal tout en gagnant du temps, permettant aux familles de se concentrer sur la prière, la réflexion et les moments précieux passés ensemble.

Divertissement immersif pour des expériences partagées

Les soirées du Ramadan rassemblent les familles pour un divertissement immersif, qu’il s’agisse de regarder leurs séries préférées du Ramadan ou de profiter de retransmissions sportives en direct. Le téléviseur Neo QLED 8K, doté de l’AI Upscaling Pro, améliore chaque scène, affinant les détails et ajustant la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant pour une expérience véritablement cinématographique. Associé à la barre de son Samsung Q-Series, dotée d’un son amélioré par l’IA et d’un son adaptatif, chaque dialogue et chaque musique de fond sont d’une clarté cristalline, offrant une expérience de son surround qui élève le divertissement à domicile vers de nouveaux sommets.

Au-delà du divertissement à domicile, les innovations alimentées par l’IA de Samsung s’étendent à la commodité personnelle avec la série Galaxy S25, qui sert de compagnon intelligent, gérant de manière transparente les tâches quotidiennes. Avec Galaxy AI, des fonctionnalités telles que Now Brief fournissent des mises à jour en temps réel directement sur l’écran de verrouillage, garantissant que les utilisateurs restent informés de la météo, des actualités et des routines personnelles en un coup d’œil. Pendant ce temps, Writing Assist simplifie la communication en résumant le contenu et en affinant les messages, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur les moments significatifs avec leurs proches pendant le Ramadan.