Ramadan : une belle occasion d’arrêter de fumer

En offrant un cadre structuré et une motivation spirituelle renforcée, le mois sacré de Ramadan agit comme un tremplin pour s’affranchir des mauvaises habitudes et amorcer, entre autres, le sevrage tabagique, un défi de taille pour de nombreuses personnes.

Par ses dimensions religieuses et sociétales, le mois du jeûne peut en effet servir de catalyseur pour arrêter de fumer, à condition d’adopter une conduite appropriée et de s’armer de la volonté et de la discipline.

De l’aube au coucher du soleil, le jeûne du Ramadan implique une rupture avec les habitudes de tous les jours. Pour les fumeurs, cette pause forcée représente une opportunité unique de réduire ou d’arrêter définitivement la consommation de cigarettes. La discipline inhérente au jeûne encourage ainsi la maîtrise de soi et la gestion des désirs, de quoi surmonter la dépendance au tabac.

Cette période d’abstinence permet également de « réinitialiser » les habitudes liées au tabagisme : Les fumeurs qui associent la cigarette à des moments précis de la journée (après un repas, lors d’une pause café) bénéficient d’une interruption naturelle de ces rituels.

De l’avis du psychologue clinicien et psychothérapeute, Faiçal Tahari, il est essentiel de se fixer des objectifs clairs et réalistes quand il s’agit de franchir le pas vers le sevrage tabagique. D’autant que la motivation spirituelle du mois sacré peut stimuler la détermination à arrêter de fumer, a-t-il confié à la MAP, notant qu’il est recommandé d’occuper son esprit par des activités bénéfiques, comme la lecture, la pratique d’activités physiques, la prière ou des tâches ménagères, afin d’éviter de penser à la cigarette.

Que des bienfaits pendant le Ramadan !

A cet égard, il s’avère essentiel d’identifier et d’éviter les déclencheurs de la consommation de tabac, selon le psychothérapeute. « Si le stress ou certaines habitudes sociales (fumer après un café) incitent à fumer, il convient de les remplacer par des alternatives saines, comme la méditation ou la marche », a-t-il suggéré.

Pour le psychologue clinicien, le soutien sociétal joue aussi un rôle clé, particulièrement à travers les mosquées et les associations locales qui proposent souvent des programmes d’accompagnement pour les fumeurs, favorisant par là même un environnement propice au sevrage.

Arrêter de fumer pendant le mois béni présente des avantages multiples, tant sur le plan individuel que collectif. Les effets positifs se manifestent rapidement sur la santé notamment en termes d’amélioration de la respiration, de réduction des risques de maladies cardiovasculaires et de regain d’énergie.

Au volet financier, s’abstenir de fumer permet de réaliser des économies substantielles, d’autant plus que l’achat de cigarettes représente souvent des dépenses non négligeables. Cette démarche a un impact tout aussi bénéfique sur l’entourage, en ce sens qu’elle contribue à créer un environnement vertueux et favorable à la santé et au bien-être collectif.

Le rôle du soutien médical et psychologique

Pour les fumeurs souhaitant se prémunir des effets nocifs du tabac, ce médecin prône une approche progressive et réfléchie qui permettrait un sevrage plus efficace. Le recours à un soutien médical et psychologique est fortement recommandé, a-t-il préconisé, faisant observer que des spécialistes de la dépendance peuvent proposer un suivi personnalisé, prescrire des substituts nicotiniques ou d’autres traitements adaptés.

Dans ce sens, les technologies modernes, notamment les applications mobiles ou les groupes de soutien en ligne, peuvent compléter cet accompagnement. Autant d’outils qui permettent de suivre les progrès, de recevoir des conseils pratiques et de partager des expériences avec d’autres personnes engagées dans la même démarche.

Bien plus qu’un simple mois de jeûne, le Ramadan peut offrir l’opportunité d’entamer un parcours de sevrage réussi, soutenu par des motivations personnelles et corroboré par des conseils de spécialistes.

En combinant discipline du jeûne, motivation spirituelle et stratégies pratiques, les fumeurs s’évertuent pour rompre avec cette habitude néfaste et de s’engager sur la voie d’une vie plus saine.