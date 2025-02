Maroc-Kazakhstan: l’exemption de visa entre en vigueur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc et le Kazakhstan ont annoncé, vendredi à Rabat, la prochaine entrée en vigueur de l’Accord sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires.

Lors de la visite du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan, Murat Nurtleu, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les deux ministres ont « salué l’entrée en vigueur, le 19 mars 2025, de l’Accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports nationaux ».

Cet accord a été signé par les deux ministres en marge de la 79e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 26 septembre 2024, rappelle-t-on.

L’entrée en vigueur de cet accord reflète l’esprit d’amitié ainsi que les excellentes relations entre le Royaume du Maroc et la République du Kazakhstan conformément aux Orientations des deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Kassym-Jomart Tokaïev.

Cet accord vise à promouvoir la coopération touristique et à renforcer les liens interpersonnels et interculturels entre les deux pays d’une part, et à stimuler les échanges commerciaux d’autre part.

S.L.