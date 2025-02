Conseil de gouvernement : plusieurs nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts – département de l’Agriculture-, M. Majid Lahlou a été nommé Inspecteur général, M. Zakaria El Yaakoubi a été nommé Directeur de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole, M. Hicham Rahali a été nommé Directeur général de l’Office national du conseil agricole, tandis que M. Jaouad Bahaji a été nommé président du Conseil général du développement agricole, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du département de la Pêche maritime, M. Brahim Boudinar a été nommé Secrétaire général, M. Abdellah El Moustatir a été nommé Directeur de la Pêche maritime, M. Hassan El Filali a été nommé Directeur des affaires générales et juridiques, M. Ilham Mennouni, Directeur de la stratégie et de la coopération alors que M. Mohamed Najih a été nommé Directeur de l’Institut national de recherche halieutique.

Concernant le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Slimane Mahdad a été nommé Directeur du budget et des affaires générales.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports -département de l’Éducation nationale et du Préscolaire-, M. Houcine Kodad a été nommé Inspecteur général.