La Banque mondiale engagée aux côtés du Maroc pour la Coupe du Monde 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la région MENA, Ousmane Dione, a réitéré, mercredi à Rabat, l’engagement de son institution à soutenir le Maroc dans ses préparatifs pour la Coupe du monde de football 2030.

« La BM réitère son engagement à soutenir le Maroc dans ses préparatifs pour la Coupe du monde de football 2030 avec, comme objectif, de transformer les investissements et les projets d’infrastructure programmés en leviers de création d’emplois, d’amélioration de la compétitivité et de croissance économique pour le Royaume », a indiqué M.Dione, lors d’un entretien avec le ministre Délégué Chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

A cette occasion, il s’est félicité de la qualité des relations de coopération entre le Groupe de la BM et le Maroc, reflétée par la diversité des projets appuyés par la Banque et leur impact significatif sur le développement socio-économique du Royaume, tout en saluant les efforts importants déployés par le Maroc dans des domaines clés tels que la protection sociale, le développement territorial et les infrastructures.

De son côté, M. Lekjaa a noté que les réformes structurelles et les stratégies sectorielles lancées par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont permis de dynamiser le développement économique du Maroc tout en renforçant les bases de l’Etat social, grâce, notamment, aux avancées significatives réalisées en matière d’infrastructures ferroviaires et sportives, de protection sociale, de développement durable et d’équilibre territorial.

Par ailleurs, il a souligné la priorité accordée par le gouvernement marocain aux préparatifs de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, en vue de maximiser l’impact positif de cet événement sur la dynamique de croissance et de développement du Royaume, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’entreprenariat, du tourisme, de l’artisanat, et du transport.