Don de sang : une campagne à Oujda pour renflouer le stock régional

Par LeSiteinfo avec MAP

Une vaste campagne de don de sang a été lancée, mardi à Oujda, sous le slogan «Donner son sang, c’est sauver des vies», et ce à l’occasion de la Journée internationale du cancer de l’enfant.

Organisée par l’Association des donneurs de sang à Oujda, l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés dans la région de l’Oriental, la coordination des associations de donneurs de sang de l’Oriental, la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale et d’autres partenaires, cette campagne de trois jours (25-27 février) s’assigne pour objectif de renflouer les réserves de sang et d’encourager les citoyens à participer au don du sang pour sauver des vies.

Les besoins en transfusion sanguine sont quotidiens et le don du sang permet de sauver des vies en palliant bon nombre de situations d’urgences et de besoins chroniques, ont souligné les organisateurs de cette campagne, notant que tous les moyens nécessaires, humains et logistiques, ont été mobilisés pour assurer son bon déroulement et sa réussite.

Dans une déclaration à la MAP, Zakia Bouchra, de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés dans l’Oriental, a souligné que cette initiative humanitaire a pour but de collecter le maximum de poches de sang pour remédier au manque enregistré dans le stock en cette substance vitale, tout en encourageant les gens à donner régulièrement leur sang pour sauver des vies.

Elle a ajouté que cette campagne table, à l’instar des campagnes précédentes, sur la collecte de 400 à 500 poches de sang en trois jours, faisant savoir que cette quantité suffit pour couvrir les besoins en cette matière pendant une semaine.

«Nous invitons tous les jeunes de la ville d’Oujda a nous rejoindre pour donner leur sang, car il y a de nombreux malades qui ont un besoin urgent de ces poches de sang», a-t-elle conclu.

De son côté, Naoual Zerouali, responsable à l’Association des donneurs de Sang, a fait savoir que cette campagne est organisée pour la quatrième année consécutive à l’occasion de la Journée internationale du cancer de l’enfant.

Cette campagne, organisée dans une place publique à proximité de l’Université Mohammed Premier (UMP-Oujda) dans le but d’encourager un plus grand nombre de jeunes à y participer pour répondre aux besoins des patients, revêt une grande importance car elle intervient à quelques jours de l’avènement du mois de Ramadan, qui connaît habituellement une baisse des dons en raison du jeu ne.

La culture de don de sang ne cesse de se développer, y compris parmi les jeunes, au niveau de la région de l’Oriental qui compte plusieurs associations de donneurs de sang.