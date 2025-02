Jazzablanca dévoile les soirées du Village du 6 au 9 juillet 2025

Cœur battant du festival, le Village de Jazzablanca a été pensé comme un espace de découvertes et de convivialité, où la musique se vit pleinement. Avec une programmation soigneusement élaborée, des créations originales et une atmosphère immersive, le Village s’est imposé au fil des années comme un lieu incontournable du festival.

Pour cette 18ᵉ édition, le Village se réinvente et sera, pendant quatre soirs, au centre de l’expérience Jazzablanca. Du dimanche 6 au mercredi 9 juillet, le festival offrira une immersion où musique, art et convivialité se conjuguent, autour de la Scène 21 et de la place centrale du Village pour se restaurer et se divertir.

Quatre jours durant, les soirées du Village incarneront l’ADN de Jazzablanca. Une parenthèse unique qui mettra en lumière la richesse du jazz et des scènes contemporaines. Avec un line-up d’une grande exigence artistique, le Village proposera un voyage au cœur de la nouvelle scène jazz internationale, tout en mettant en avant des artistes marocains et africains qui redéfinissent les genres.

Au programme, huit formations pour une expérience sonore pleine de contrastes et de surprises : de la musique mandingue de Salif Keita en version acoustique, aux influences électroniques de Aïta Mon Amour, en passant par la fusion folk-électronique de la chanteuse tunisienne Emel, la néo-soul de Jordan Rakei, la rencontre du groove londonien et des rythmes gnaoua de Waaju et Majid Bekkas, l’énergie afrobeat d’Ezra Collective, le jazz contemporain d’Alfa Mist et le rap éclectique de Tif.

Du 6 au 9 juillet au Village, c’est l’âme de Jazzablanca qui vibrera plus fort que jamais !

La programmation du festival n’est pas encore complète. D’autres noms viendront l’enrichir dans de prochaines annonces.