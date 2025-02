Digitalisation du carnet de santé de l’enfant: le projet est enfin lancé

Très attendu, le projet de digitalisation du carnet de santé de l’enfant est enfin lancé suite aux directives de la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire National de Droits de l’Enfant (ONDE)

L’annonce a été faite ce lundi 24 février 2025 à l’occasion de la célébration des journées maghrébines de la santé scolaire universitaire 2025 sous le thème : intérêts de la vaccination scolaire .

Ce projet ambitieux et innovant sera concrétisé par l’ONDE en collaboration avec plusieurs partenaires (la direction de la population du ministère de la santé et protection sociale et toutes les sociétés savantes en pédiatrie ..)

Objectifs: Offrir aux parents et aux professionnels de santé un accès en temps réel à l’historique vaccinal et aux consultations médicales de l’enfant. La plus value sera à la fois d’informer et d’alerter pour une prévention efficace à travers des rappels automatiques pour les vaccins et les rendez-vous médicaux mais aussi le canal pour informer et délivrer Des conseils de santé adaptés, notamment en santé mentale pour la prévention des troubles neuro développementaux (autisme, troubles des apprentissages , hyperactivité ..)