Accidents de la route : le Maroc vise à réduire de moitié le nombre de décès d’ici 2030 (VIDEO)

Ce jeudi à Marrakech, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdelssamad Kayouh, a annoncé que le Royaume s’est fixé pour objectif de réduire de 50 % le nombre de décès dus aux accidents de la route d’ici 2030.

« Nous sommes fiers d’accueillir cette quatrième Conférence ministérielle mondiale à Marrakech et de mobiliser l’ensemble des États membres des Nations unies ainsi que nos partenaires internationaux autour d’une cause qui nous concerne tous », a déclaré le ministre. Il a souligné l’importance de garantir à tous les conducteurs l’accès à des casques de protection de haute qualité, conformes aux normes de sécurité des Nations unies.

Kayouh a également mis en avant les échanges constructifs et le partage d’idées précieuses qui ont marqué cet événement, réaffirmant ainsi l’engagement commun à rendre les routes plus sûres pour tous. Il a ajouté que la Déclaration de Marrakech, adoptée à l’issue de cette rencontre internationale, est le fruit d’un effort collaboratif reflétant les contributions et les voix de toutes les parties prenantes.

Les organisateurs ont salué le succès retentissant de cette conférence sur tous les plans. Lors d’une conférence de presse, ils ont souligné que cet événement, organisé pour la première fois en Afrique, a rassemblé une participation exceptionnelle, avec environ 150 délégations gouvernementales et plus de 5 000 participants venus du monde entier.

Cette conférence a permis d’accélérer l’engagement international en faveur de la sécurité routière et d’identifier des mesures concrètes pour réduire les décès liés aux accidents de la route à l’échelle mondiale.