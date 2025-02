Accusé de détournement de fonds, Mustapha Lakhsem se défend (VIDEO)

Mustapha Lakhsem, l’ancien champion marocain de full-contact et de kickboxing, et actuel président de la commune d’Imouzzer, est accusé de détournement et de dilapidation de fonds publics.

Sur son compte Instagram, Lakhsem a publié une vidéo pour réagir à ces accusations. Il a d’abord tenu à remercier tous ceux qui l’ont soutenu durant cette période difficile.

«Quand quelqu’un porte plainte contre vous, il est normal de passer par ces étapes. J’ai été entendu par la brigade nationale. Maintenant, ceux qui me connaissent savent que je ne touche jamais à l’argent des autres», s’est défendu Lakhsem.

L’ancien champion a également précisé qu’il comparaîtra devant le juge d’instruction de la Cour d’appel de Fès pour répondre aux accusations portées contre lui, soulignant qu’il s’agit d’une procédure judiciaire visant à vérifier la véracité des faits.

De nombreux fans de Lakhsem ont réagi à sa vidéo et n’ont pas manqué de lui exprimer leur solidarité.

H.M.