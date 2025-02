Près de 25 millions de bénéficiaires depuis le lancement de l’AMO

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre des bénéficiaires du régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO/CNSS) a atteint plus de 24,7 millions de personnes depuis son lancement il y a trois ans et jusqu’à 2024, a indiqué jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, précisant que ces personnes se répartissent entre les salariés du secteur privé et les travailleurs non salariés (AMO Tadamon) ou (AMO Achamil).

Le chantier national de la protection sociale, lancé par le Roi Mohammed VI, illustre la ferme volonté du Royaume de consolider l’Etat social, a précisé Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement.

Le gouvernement a réussi durant les délais impartis à mettre en oeuvre le volet relatif à la généralisation de la protection sociale au profit des personnes qui ne peuvent pas cotiser à travers “AMO Tadamon”, a-t-il dit, rappelant que les bénéficiaires ont basculé du RAMED vers un nouveau système en préservant les mêmes acquis.

Le ministre a, à cet égard, expliqué que le gouvernement a pris en charge leurs cotisations au profit de la CNSS avec une enveloppe annuelle de 9,5 milliards de dirhams.

Cette mesure a permis à 11,1 millions assurés dont des ayants droit d’en bénéficier à compter du 1er décembre 2022, a affirmé Baitas, assurant que le nouveau régime n’exclut personne.

Le gouvernement a permis aux professionnels et travailleurs non salariés de bénéficier de ce droit suite à l’adoption d’une approche participative avec les instances représentatives de ces catégories et l’annulation des dettes dues à la CNSS relatives à l’AMO avec une exonération totale pour les travailleurs non salariés des pénalités et frais de recouvrement jusqu’au 30 juin 2023, a poursuivi le ministre, notant que ces mesures ont permis d’inscrire plus de 1,7 million jusqu’à fin janvier 2025 pour atteindre 3,9 millions de bénéficiaires.

Pour permettre aux personnes n’exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée et capables de s’acquitter des cotisations de bénéficier de la couverture sanitaire, le gouvernement a adopté “AMO Achamil” qui est un régime facultatif, a-t-il souligné, relevant qu’à travers ces différents régimes d’AMO, aucun citoyen marocain n’a été exclu de la couverture sanitaire de base.

Il a en outre fait remarquer que la CNSS a élargi le réseau des agences dont le nombre est passé de 120 à 174, outre 65 agences mobiles, suite à la hausse du nombre des dossiers de remboursement de 22000 en 2021 à plus de 110.000 en décembre 2024.

Le ministre a par ailleurs fait état du lancement de plus de 25 campagnes de communication, de l’organisation de plus de 8400 caravanes régionales et plus de 4200 rencontres avec les organisations professionnelles pour sensibiliser les citoyens concernés par ce chantier à la nécessité d’adhérer et de cotiser, ainsi que de les informer sur les procédures pour bénéficier de la couverture sanitaire.

Baitas a aussi souligné que le gouvernement a accordé une grande importance à ce chantier conformément à une vision structurelle axée sur l’adoption d’une bonne gouvernance dans le secteur de la santé, la valorisation des ressources humaines comme pilier pour la réussite de toute réforme et la mise à niveau des infrastructures en renforçant la dimension régionale pour assurer l’équité dans la répartition des prestations sanitaires.

Il a, d’autre part, indiqué que le budget du ministère de la Santé et de la Protection sociale a connu une hausse significative pour atteindre 32,6 milliards de dirhams en 2025, outre la mise en place du programme d’extension et de mise à niveau de l’offre hospitalière à travers le renforcement de la capacité litière des établissements hospitaliers avec près de 2200 lits depuis 2022.

S.L.