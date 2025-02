Le Marocain Abdellatif Belmkadem remporte le « Global Digital Prosperity Award »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain Abdellatif Belmkadem a remporté le « Global Digital Prosperity Award », décerné par l’Organisation de la coopération numérique (DCO) lors de sa 4e Assemblée générale, tenue mercredi à la Mer Morte, en Jordanie.

Président de l’Institut national d’innovation et de technologie avancée, M. Belmkadem, qui a représenté le Royaume et l’Afrique à cette prestigieuse compétition, a décroché ce prix pour sa plateforme « islah.city », un outil numérique d’analyse des données par l’intelligence artificielle.

A travers cette plateforme, les citoyens peuvent signaler, photos à l’appui notamment, des dysfonctionnements touchant l’infrastructure, l’éclairage ou l’environnement dans leurs communes, entre autres. Cet outil, par le biais d’une autre fonctionnalité numérique, permet aux communes à leur tour d’accéder directement aux signalements faits par les citoyens afin de corriger les dysfonctionnements.

Dans une déclaration à la MAP, M. Belmkadem s’est dit heureux de recevoir ce prix, une « fierté pour le Maroc, qui s’est employé à consolider son positionnement en tant qu’acteur majeur dans le domaine de l’innovation numérique à l’international ».

Le processus de sélection s’est déroulé en trois phases, impliquant dans un premier temps 2.500 participants, avant de sélectionner un gagnant parmi 15 finalistes dans un certain nombre de projets liés à la numérisation et à l’intelligence artificielle.

En 2019, M. Belmkadem avait remporté le Prix des Nations Unies pour sa plateforme “Ma’an.com”, qui intègre l’intelligence artificielle dans son travail et permet aux jeunes d’accéder à des opportunités liées à l’emploi, à la formation, aux bourses d’études et aux rencontres internationales.

Les résultats de ce prix ont été annoncés lors d’une cérémonie organisée en l’honneur des ministres de l’Innovation, de la Technologie et de l’Entrepreneuriat des pays membres de l’Organisation, dont la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni ainsi que de l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif, des représentants des pays invités, d’organisations internationales, d’observateurs et d’experts dans les domaines de l’économie numérique.