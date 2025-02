Usagers de l’autoroute Casa–Berrechid, ceci vous concerne

Dans le cadre des travaux de réaménagement du nœud de Sidi Maarouf, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute Casablanca – Berrechid qu’une passerelle piéton sera posé au niveau du PK1 (entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur de la Ville Verte), pendant la nuit du mercredi 12/02/2025 à 22h00 jusqu’au jeudi 13/02/2025 à 6h00.

Par conséquent, la circulation sera suspendue provisoirement entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur de la Ville Verte, comme suit :

Les itinéraires alternatifs sont définis comme suit :

Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Casablanca sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de la Ville Verte et d’emprunter la Route Provinciale 3011 et la voirie de la Ville Verte à destination de Casablanca ;

Les usagers en provenance de Rabat et d’El Jadida et à destination de Berrechid sont priés de quitter l’autoroute via l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart), et d’emprunter la voirie urbaine de la Ville Verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de la Ville Verte ;