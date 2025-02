Black Eyed Peas, Kool & The Gang, Seal… du lourd pour la 18e édition de Jazzablanca!

L’année 2025 marque le début d’une nouvelle ère pour Jazzablanca. Pour sa 18ᵉ édition, qui s’étend désormais sur 10 jours, du 3 au 12 juillet, le festival repousse ses frontières pour devenir un rendez-vous incontournable de l’été.

Entre l’évolution de sa forme, de sa programmation et l’expérience qu’il continue de cultiver, Jazzablanca grandit en intensité, tout en restant fidèle à son essence.

La programmation de cette année incarne la promesse d’une 18ᵉ édition riche, rythmée par de

belles expériences et des rencontres musicales mémorables. Le festival adopte un format qui

se déroulera en trois temps.

– Du jeudi 3 au samedi 5 juillet : ��Scène Casa Anfa + Scène 21

Une programmation avec des têtes d’affiche internationales et des concerts énergiques pour un lancement en grand format.

– Du dimanche 6 au mercredi 9 juillet : ��Scène 21

Une programmation musicale pointue sur la Scène 21, axée sur la diversité et la découverte

d’artistes innovants, dans une ambiance conviviale au cœur du Village du festival.

– Du jeudi 10 au samedi 12 juillet : ��Scène Casa Anfa + Scène 21

Le festival reprend son ampleur maximale sur ses deux scènes avec des performances

grandioses.

Avec cette nouvelle dynamique, Jazzablanca permettra au public de vivre une atmosphère

effervescente avec des concerts événements (durant les trois premières et trois dernières soirées du festival), ainsi qu’une ambiance plus intimiste en semaine pour explorer des

sonorités singulières.

Du jeudi 3 au samedi 5 juillet, le festival s’ouvrira avec du jazz énergique, de la soul

émotive et du funk intemporel, des performances inédites sont au programme sur les

scènes Casa Anfa et la Scène 21 :

La formation El Comité ouvrira le festival, sur la Scène 21, avec un jazz fluide et des

mélodies afro-cubaines bouillonnantes. Les sept musiciens virtuoses qui forment le groupe

défendent l’idée d’une musique cubaine aux influences internationales.

Sur la scène Casa Anfa, Hindi Zahra reviendra à Jazzablanca pour une performance

exclusive, où elle présentera son troisième et nouvel album. Chanteuse, peintre, auteure,

actrice et compositrice, Hindi Zahra puise dans le blues, le folk, les influences berbères et

andalouses pour façonner un univers singulier. Son concert à Jazzablanca marque une

nouvelle étape de la carrière de cette enchanteresse.

La soirée d’ouverture de Jazzablanca sera encore plus exceptionnelle avec la présence de la

légende britannique Seal. Avec son timbre de voix, reconnaissable entre tous, son charisme

inégalé et ses chansons intemporelles, Kiss from a Rose & Crazy, Prayer for the Dying Seal offrira un concert fort en émotions.

Vendredi 4 juillet, c’est le prodige polonais de la guitare, Marcin, qui lance la soirée sur la

Scène 21. Musicien hors pair, il bouscule les codes avec un jeu magnétique et un style où se

croisent guitare classique, rock progressif et techniques saisissantes.

Sur la scène Casa Anfa, direction le Brésil avec Seu Jorge, l’icône de la samba moderne.

Fort de millions d’albums vendus et de prix prestigieuses, ses tubes, Carolina. Mundo é

Um Moinho et Burguesinha et ses célèbres reprises de David Bowie en portugais sont de

grands classiques.

La soirée se poursuivra avec les rythmes funk des légendaires Kool & The Gang. Le public retrouvera leurs incontournables Celebration ou Jungle Boogie, mais aussi les titres de

leur 34e album, People Just Wanna Have Fun. Ce dernier, sorti en juillet 2023, témoigne de

la capacité du groupe à se renouveler depuis plus de cinq décennies.

Samedi 5 juillet, la présence des Black Eyed Peas sur la scène Casa Anfa marquera un

tournant majeur pour Jazzablanca. Les Black Eyed Peas ont redéfini les codes de la pop avec

des tubes interplanétaires tels que I Gotta Feeling Where Is The Love". Ils promettent un show grandiose de son et de lumière !

Du dimanche 6 au mercredi 9 juillet, la Scène 21 offrira une programmation éclectique,

avec un total de huit formations, pour une expérience sonore pleine de contrastes et de

découvertes, dans l’ambiance conviviale du Village.

Dimanche 6 juillet, Aïta Mon Amour célèbrera le chant de l’aïta avec un dialogue entre

tradition marocaine et influences électroniques contemporaines.

Mardi 8 juillet, le groove londonien du groupe Waaju rencontrera l’univers gnaoua du

maâlem Majid Bekkas pour une fusion vibrante et colorée. Leur collaboration a donné

naissance à Alouane. L’album tisse une expérience musicale envoûtante, porté par la synergie

entre le guembri de Majid Bekkas et les arrangements psychédéliques de Waaju.

Le même soir, Ezra Collective électrisera la scène avec son jazz puissant, teinté d’afrobeat

et de hip-hop. Lauréat du Mercury Prize en 2023, et multi-nominé aux Brit Awards cette

année, le groupe londonien fait vibrer les scènes du monde entier avec une énergie

débordante et une approche qui redéfinit les contours du jazz britannique.

Le festival annoncera bientôt d’autres artistes qui se produiront sur la Scène 21 entre le

dimanche 6 et le mercredi 9 juillet.

Du jeudi 10 au samedi 12 juillet, la Scène Casa Anfa sera de retour, avec la Scène 21,

pour une célébration sonore haute en énergie et en émotions.

Jeudi 10 juillet, le pianiste et compositeur palestinien Faraj Suleiman et son Jazz Quintet

transporteront le public sur la Scène 21 avec un jazz audacieux, qui fusionne les mélodies du

Levant et des harmonies sophistiquées.

Vendredi 11 juillet, Ibrahim Maalouf, artiste fidèle de Jazzablanca, sera de retour avec

son projet The Trumpets of Michel-Ange. Son dernier passage en 2022 à Anfa Park reste

un des temps forts de l’histoire du festival. Maître trompettiste, toujours aussi créatif, Ibrahim

Maalouf offrira à nouveau une performance époustouflante.

Le samedi 12 juillet, la formation afro-rock légendaire de la République Démocratique du

Congo, Jupiter Okwess entamera la soirée de clôture du festival sur la Scène 21. Porté

par le chanteur et musicien Jupiter Bokondji, le groupe enflamme les scènes du monde entier

avec un cocktail de rumba congolaise, de funk, et de rock.

Enfin, c’est l’une des figures de la scène américaine qui clôturera la 18ème édition de

Jazzablanca. Macklemore qui se produira pour la première fois au Maroc. Avec plus de

10 millions d’albums vendus et des millions de streams, Macklemore est l’un des artistes les

plus respectés et influents du hip-hop mondial. Artiste engagé, il incarne l’esprit

d’indépendance et de liberté et a révolutionné le genre avec ses messages puissants. En

tournée européenne, il fait escale à Jazzablanca et apporte une dimension encore plus

internationale au festival.

Avec cette première annonce d’artistes, Jazzablanca affirme son ambition : offrir une

programmation audacieuse, avec différentes ambiances et styles, ouverte sur le monde

et toujours en quête d’émotions pures.

D’autres noms viendront enrichir cette édition exceptionnelle !

PROGRAMME : (Phase 1)

Jeudi 3 juillet

– El Comité (Cuba) – Scène 21

– Hindi Zahra (Maroc) – Scène Casa Anfa

– Seal (UK) – Scène Casa Anfa

Vendredi 4 juillet

– Marcin (Pologne) – Scène 21

– Seu Jorge (Brésil) – Scène Casa Anfa

– Kool & The Gang (USA) – Scène Casa Anfa

Samedi 5 juillet

– Artiste à venir – Scène 21

– Artiste à venir – Scène Casa Anfa

– Black Eyed Peas (USA) – Scène Casa Anfa

Dimanche 6 juillet

– Artiste à venir – Scène 21

– Aïta Mon Amour (Maroc / Tunisie) – Scène 21

Lundi 7 juillet

– Artiste à venir – Scène 21

– Artiste à venir – Scène 21

Mardi 8 juillet

– Waaju meets Majid Bekkas trio (UK / Maroc) – Scène 21

– Ezra Collective (UK) – Scène 21

Mercredi 9 juillet

– Artiste à venir – Scène 21

– Artiste à venir – Scène 21

Jeudi 10 juillet

– Faraj Suleiman Jazz Quintet – Scène 21

– Artiste à venir – Scène Casa Anfa

– Artiste à venir – Scène Casa Anfa

Vendredi 11 juillet

– Artiste à venir – Scène 21

– Artiste à venir – Scène Casa Anfa

– Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange (Liban / France) – Scène Casa Anfa

Samedi 12 juillet

– Jupiter & Okwess (RDC) – Scène 21

– Artiste à venir – Scène Casa Anfa

– Macklemore (USA) – Scène Casa Anfa