Ramadan : les marchés de Casablanca largement approvisionnés

Par LeSiteinfo avec MAP

Les marchés de la région Casablanca-Settat sont largement approvisionnés en produits alimentaires et à des prix stables en prévision de Ramadan, a assuré la Wilaya de la région, lors d’une réunion axée sur le suivi de la situation d’approvisionnement des marchés et des prix pendant le mois sacré.

Le directeur des Affaires Économiques et de la Promotion des Investissements à la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, Mohammed Cherkaoui a souligné que les autorités compétentes sont toutes mobilisées pour garantir l’approvisionnement en quantités suffisantes et selon les normes de qualité en vigueur en prévision de Ramadan.

« Cette rencontre est l’occasion notamment d’insister sur l’importance des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires pour veiller à ce que le mois de Ramadan se déroule dans les meilleures conditions », a indiqué M. Cherkaoui, dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion élargie de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix, tenue mardi par visioconférence avec la participation du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia.

Cette réunion a été marquée par l’examen de l’état d’approvisionnement et des différentes mesures entreprises pour garantir la bonne qualité des produits commercialisés dans la région ainsi que la stabilité des prix durant le mois sacré.

Elle a été aussi l’occasion de souligner l’offre abondante des produits de consommation au niveau de la région et l’importance de la coordination entre les différents intervenants pour assurer notamment la stabilité des prix des produits prisés pendant le Ramadan.

La réunion s’est déroulée en présence des représentants des différents services et départements concernés par l’approvisionnement et le contrôle des produits de consommation et des prix de leur commercialisation.

Elle intervient en consécration des Hautes Directives Royales en faveur de la mise en place des conditions optimales en prévision du mois sacré de Ramadan, à travers notamment un approvisionnement abondant et régulier des marchés, le renforcement des mécanismes de contrôle et de suivi sur les marchés et la lutte avec fermeté contre toutes les formes de spéculation, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.