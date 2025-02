Approvisionnement pendant le Ramadan: l’Intérieur donne ses instructions

Par LeSiteinfo avec MAP

La Commission interministérielle de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix a tenu une réunion, mardi au siège du ministère de l’Intérieur, en prévision du mois sacré de Ramadan 1446 H.

Ont pris part à cette réunion le ministre de l’Intérieur, la ministre de l’Économie et des Finances, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le ministre de l’Industrie et du Commerce, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable et la secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime.

Elle a été aussi marquée par la présence des directeurs généraux de l’Administration des Douanes et Impôts indirects, de l’Office national de Sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l’Office national Interprofessionnel des céréales et des légumineuses et de l’Office national des pêches.

Y ont également participé, par visioconférence, les walis des régions, les gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d’arrondissement, les secrétaires généraux et chefs des divisions des affaires intérieures et des divisions des affaires économiques dans les préfectures et provinces, ainsi que les chefs des services déconcentrés concernés.

Cette réunion élargie intervient en consécration des Hautes Directives Royales en faveur de la mise en place des conditions optimales en prévision du mois sacré de Ramadan, à travers un approvisionnement abondant et régulier des marchés, le renforcement des mécanismes de contrôle et de suivi sur les marchés, la lutte avec fermeté contre toutes les formes de spéculation, de manipulation des prix et autres pratiques illicites susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des marchés, de porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens ainsi qu’aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d’achat, indique un communique du ministère de l’Intérieur.

Au sujet de la situation sur le marché national et les marchés locaux, il a été souligné que l’état d’approvisionnement en produits de consommation demeure normal, comme en témoignent les données fournies par les responsables des départements ministériels et des établissements concernés ainsi que les conclusions des visites de terrain effectuées dans les différentes préfectures et provinces.

S’agissant des stocks disponibles, la production et l’offre prévisionnelles au cours des prochaines semaines permettront de satisfaire les besoins en termes de consommation en différents produits de base durant le mois du jeûne et les mois à venir, ajoute le communiqué.

Les mesures proactives prises par les différentes autorités gouvernementales et les services administratifs compétents, en coordination avec les acteurs économiques concernés, ont joué un rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins des marchés nationaux de sorte à éviter tout manque d’approvisionnement en produits de base, y compris les produits agricoles, en dépit des défis liés au déficit pluviométrique et hydrique.

Dans ce contexte, ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre le suivi minutieux, la coordination et la coopération entre les départements, les services et les établissements concernés, ainsi qu’avec les acteurs économiques, tout en veillant à l’activation des mécanismes de suivi et de contrôle légal pour assurer l’approvisionnement régulier des marchés, améliorer l’efficience de l’écosystème de production, de distribution et de commercialisation et garantir les conditions de qualité et de sécurité requises, afin de protéger les droits des consommateurs et leur pouvoir d’achat et de préserver la santé et la sécurité des citoyens.

A cet effet, des instructions ont été adressées aux walis et gouverneurs, ainsi qu’aux représentants des départements ministériels et d’établissements compétents au niveau territorial en vue de :

– Poursuivre et renforcer les mesures de coordination et de veille et inviter l’ensemble des autorités, des administrations et des organismes concernés à adopter les mesures nécessaires pour un approvisionnement suffisant et régulier des marchés dans les différentes provinces et préfectures du Royaume, signaler tout éventuel dysfonctionnement dans les chaînes d’approvisionnement ou de distribution et procéder à son traitement avec la célérité et l’efficacité requises ;

– Intensifier les interventions des services de contrôle, veiller au respect des dispositions légales relatives aux prix, à la concurrence et à la protection du consommateur, lutter avec la fermeté et la rigueur requises contre toutes les formes de spéculation, de monopole, de stockage clandestin et de fraude et faire face à toutes les pratiques commerciales susceptibles de nuire au fonctionnement normal des marchés ou de porter atteinte aux droits, à la santé et à la sécurité des consommateurs, tout en activant les mesures répressives en vigueur à l’encontre des contrevenants.

– Renforcer la communication avec les consommateurs, les professionnels et les acteurs de la société civile à travers les différents moyens disponibles, en impliquant tous les services et organismes concernés, les associations de protection des consommateurs et les médias, afin de sensibiliser les commerçants et les consommateurs et de les encourager à adopter des comportements responsables et sains.

– Activer les numéros de contact et les cellules de permanence au sein des préfectures et provinces et auprès des différents services et établissements compétents, en vue de permettre aux consommateurs et aux autres parties prenantes de déposer des plaintes et de signaler les cas de fraude, de sous-approvisionnement ou de pratiques commerciales illicites ou suspectes, tout en assurant un traitement rapide et efficace de leurs plaintes en coordination avec les services et les organismes compétents.

S.L.