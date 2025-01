Casablanca : nouveau service des urgences au CHU Ibn Rochd

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd à Casablanca dispose désormais d’un nouveau service des urgences. Fort d’équipements et de technologies de pointe, ce service totalement modernisé est destiné à améliorer significativement la qualité de la prise en charge des patients.

S’étendant sur une superficie de 11.500 m2, ce service qui tourne à plein régime depuis septembre dernier accueille tous les patients résidant à Casablanca ou ailleurs et dont la gravité des cas nécessite une prise en charge urgente médicale et chirurgicale.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du CHU Ibn Rochd, Moulay Hicham Afif a indiqué que ce nouveau service des urgences dispose de deux entrées principales facilitant l’accès des patients, l’un donnant sur le boulevard de Sebta pour les ambulances et l’autre sur le boulevard Tarik Ibn Ziad pour ceux et celles qui s’y rendent à pied.

A l’admission de chaque patient, une équipe médicale et paramédicale établit un premier diagnostic avant d’orienter chaque cas vers le bloc destiné à la prise en charge selon sa gravité (rouge, orange et jaune), précise-t-il avant d’ajouter que les cas critiques sont immédiatement dirigés vers l’unité de réanimation qui dispose de 23 lits et d’équipements de pointe destinés surtout pour les personnes victimes d’infarctus et d’accident vasculaire cérébral (AVC).

Et de noter qu’une seule personne est autorisée à accompagner le patient, et ce, pour éviter la congestion des urgences qui sont dotées à cette fin d’une salle d’accueil pour les proches.

Il fait savoir aussi que ce service des urgences comprend quatre blocs opératoires pour les opérations les plus délicates, outre une salle de simulation médicale pour la formation des équipes médicales et paramédicales, outre un service SAMU.

Autres précisions, celles apportées par Pr. Mohamed Mouhaoui, spécialiste en réanimation, anesthésie et médecine d’urgence à l’hôpital Ibn Rochd, qui a indiqué que ce service dispose de cinq unités à savoir une unité réservée à l’accueil, l’orientation et les premières consultations, une autre pour la réanimation, la plus grande en Afrique, ainsi qu’une troisième destinée à la coordination médicale entre l’ensemble des centres hospitaliers de la région de Casablanca-Settat.

Et cet urgentiste et anesthésiste d’ajouter que la quatrième unité est réservée à la simulation médicale pour la formation dans le domaine des urgences et enfin une cinquième unité composée de blocs opératoires.

Pour sa part, le responsable de l’unité de radiographie à ce service des urgences, Omar Kacimi a fait état de l’existence d’un service d’imagerie médicale dans les urgences, notamment deux scanners et un appareil d’IRM (imagerie par résonnance magnétique) qui fonctionnent à plein temps, avec 300 cas en moyenne par jour.

Selon des statistiques du CHU Ibn Rochd de Casablanca, ce tout nouveau service des urgences a accueilli entre le 7 septembre et 16 décembre 2024 un total de 28.768 patients, soit, en moyenne, 290 personnes par jour.

Ainsi, le nouveau service des urgences du CHU Ibn Rochd vient renforcer l’infrastructure sanitaire de la ville de Casablanca qui s’apprête à accueillir des événements d’envergure planétaire. Il contribue aussi à combler le déficit constaté au niveau des services d’urgence de la ville et à améliorer la qualité des prestations médicales offertes aux Casablancais.