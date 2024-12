Restructuration de la station d’Oukaïmeden: nouvelles précisions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Comité provincial du suivi de la mise en œuvre des conventions relatives à la restructuration et la valorisation de la station touristique d’Oukaïmeden a tenu, vendredi, une réunion au siège de la province d’Al Haouz.

Présidée par le gouverneur de la province, Rachid Benchikhi, cette rencontre à laquelle ont pris part les directeurs régionaux et provinciaux des services concernés, un représentant du conseil de la région Marrakech-Safi et le président du conseil provincial d’Al Haouz, a été l’occasion d’examiner les axes stratégiques de ce projet, notamment l’aménagement du site, le renforcement des routes et l’amélioration de la qualité des activités et services qui seront fournis au niveau de la station.

Le comité a également abordé l’état d’avancement notamment des travaux d’élargissement et de renforcement des routes provinciales n° 2030 entre Aghbalou et Oukaïmeden et n° 2017 reliant la commune de l’Ourika à la route provinciale 2030, ainsi que l’aménagement de deux pistes cyclables sur une distance de 11 km, sachant que ces différentes interventions programmées devraient être achevées d’ici juin 2025.

L’enveloppe budgétaire allouée à ces actions de réhabilitation et de renforcement du réseau routier s’élève à 148,34 millions de dirhams (MDH), financée dans le cadre d’une convention conclue entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et le Conseil de la région Marrakech-Safi.

Au cours de la réunion, il a été aussi procédé à l’examen des mesures prises pour la mise en œuvre du projet d’assainissement de la station d’Oukaïmeden.

La rencontre a été, d’autre part, ponctuée par un exposé présenté par le directeur général de la SMIT, dans lequel il a passé en revue les étapes du projet de mise à niveau de la station de ski d’Oukaïmeden, conformément aux standards internationaux, pour un investissement global estimé à 230 MDH.

La première phase de ce projet porte sur la modification du modèle de gestion de la station, l’adoption d’une nouvelle approche, l’amélioration des performances techniques des équipements, la modernisation des installations, la réalisation de travaux de maintenance, la mise en place d’un programme pour la gestion des risques liés aux chutes de neige et l’installation d’équipements de sécurité.

Quant à la deuxième phase, elle prévoit notamment le développement d’une nouvelle génération d’activités de loisirs et la construction d’un restaurant au sommet du Mont Oukaïmeden.

S.L.