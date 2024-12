Lancement officiel de la plateforme Alibaba au Maroc (VIDEO)

En partenariat avec la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), Alibaba, l’une des plus grandes plateformes de commerce B2B en ligne au monde, a officiellement lancé sa plateforme au Maroc.

L’Infomédiaire était présent à l’événement de lancement, qui a eu lieu ce mercredi 18 décembre à Casablanca.

Avec plus de 48 millions d’acheteurs actifs et plus de 200 pays et régions représentés, Alibaba propose une gamme variée de services, tant pour les entreprises que les particuliers.