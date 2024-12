Béni Mellal: un policier tué accidentellement lors d’une intervention sécuritaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la Brigade anti-gangs relevant de la préfecture de police de Béni Mellal ont arrêté, mardi matin, un individu faisant l’objet de quatre avis de recherche au niveau national, pour des affaires relatives au trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on appris de source policière.

Selon les premiers éléments de l’enquête, « la Brigade anti-gangs a effectué une intervention dans la ville de Béni Mellal afin d’appréhender le suspect, âgé de 34 ans et activement recherché pour son implication présumée dans plusieurs affaires de drogue », indique la même source, précisant que le mis en cause « a refusé d’obtempérer et opposé une farouche résistance à l’aide de l’arme blanche, mettant en danger la sécurité des policiers participant à cette intervention ».

« Afin de neutraliser le danger représenté par le prévenu, un élément de la Brigade anti-gangs a brandi son arme de service dans un contexte de résistance et de refus d’obtempérer manifestés par l’individu en question, provoquant le tir accidentel d’une balle qui a touché à la poitrine un autre policier participant à l’intervention », explique-t-on.

Le policier blessé, un gardien de paix au sein de la Brigade anti-gangs, est décédé dès son transfert à l’hôpital, fait savoir la même source, ajoutant que les interventions effectuées sur le terrain ont permis l’arrestation du suspect et de son complice présumé dans ces actes criminels et la saisie de l’arme blanche utilisée dans l’agression.

Pour les besoins de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, le mis en cause et son complice présumé ont été placés en garde à vue afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la même source.

S.L.