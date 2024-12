Maroc-Tunisie: la RAM a transporté plus de 175.000 voyageurs en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 175.000 personnes ont voyagé depuis et vers la Tunisie avec la Royal Air Maroc (RAM) en 2024, a indiqué le représentant régional de la RAM en Tunisie, Mohammed Issam Mosseddaq.

Intervenant lors d’une cérémonie organisée, récemment à Tunis, par la RAM à l’occasion de la clôture de l’année de l’Association du transport aérien international (IATA) 2024, Mosseddaq a affirmé que ces chiffres ont été enregistrés lors de l’année de l’IATA, qui s’est achevée le 31 octobre dernier.

Cet exploit s’explique par la performance de l’équipe de la compagnie aérienne et de son réseau de partenaires commerciaux, qui ont contribué largement à renforcer la présence de la compagnie marocaine sur le marché tunisien, a-t-il relevé, soulignant l’engagement de la RAM à développer ses partenariats.

Cette cérémonie marquée par la présence de personnalités éminentes du monde de la diplomatie et des affaires, a permis de mettre en avant les réalisations les plus remarquables de la RAM au cours de l’année écoulée, notamment le lancement de nouvelles lignes, tant au niveau national (reliant Rabat à Errachidia et Laâyoune) qu’international (vers Naples en Italie, Manchester au Royaume-Uni et Abuja au Nigeria).

Cette dynamique se poursuivra en 2025 avec la relance de la liaison avec Sao Paulo au Brésil à raison de trois fréquences hebdomadaires à partir du 7 décembre, et avec Pékin à partir du 20 janvier prochain (trois vols hebdomadaires), ainsi qu’une autre ligne en direction du Canada (Toronto) à raison de trois dessertes par semaine à partir du 8 décembre.

La RAM assure deux vols quotidiens entre Casablanca et Tunis, permettant de relier la Tunisie à l’ensemble du réseau international de la compagnie.

Le contrat-programme 2023 prévoit l’élargissement de la flotte de la RAM de 50 à 200 avions à l’horizon 2037, l’ouverture de plus de 100 nouvelles destinations internationales et 46 itinéraires domestiques, outre la diversification des sources de revenus et de croissance, dans l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaire de 94 milliards de DH et de transporter 31,6 millions passagers.

Le nouveau plan de croissance permettra à la RAM de se repositionner en tant qu’acteur clé du transport aérien en Afrique avec des ambitions mondiales, en vue d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur de tourisme et les préparatifs relatifs à l’organisation de la Coupe du monde de football 2030.

S.L.