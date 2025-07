Les prix des poissons s’envolent, la Toile s’indigne

Les prix du poisson ont enregistré une hausse importante dans les différents marchés du Maroc, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

A l’occasion de la saison estivale, où la demande est de plus en plus forte, plusieurs poissons ont vu leurs tarifs grimper, à l’instar des crevettes et des calamars dont le kilo a atteint 60 dirhams. Les prix du merlan, de la sole et du congre ont également augmenté.

Les sardines, ce poisson particulièrement prisé par les ménages aux revenus limités, sont également quasi-absentes dans les marchés.

Cette hausse a fait réagir les internautes qui ont appelé les responsables à intervenir pour réguler les prix et renforcer les contrôles dans les marchés de poissons.

N.M.