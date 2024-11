MEDays 2024 : appel à renforcer la souveraineté sanitaire contre les inégalités

Par LeSiteinfo avec MAP

Des experts en santé ont plaidé, vendredi à Tanger, pour la consolidation de la souveraineté sanitaire notamment en Afrique pour faire face aux risques de pandémies et lutter contre les inégalités dans l’accès aux soins.

Intervenant lors d’un panel organisé dans le cadre de la 16ème édition du Forum MEDays, ils ont souligné que la pandémie du Covid-19 a mis à nu les lacunes en termes de systèmes sanitaires dans plusieurs pays, y compris ceux développés, rappelant le rôle de l’Etat social dans le renforcement du système de santé et la nécessité d’un partenariat public-privé pour étoffer l’offre de soins et promouvoir la recherche et le développement en la matière.

A cet égard, le président de Médecins du monde, Jean-François Corty, a souligné que les pandémies subies à travers le monde ont accentué les inégalités et les disparités de l’offre de soins, estimant qu’un Etat social fort est essentiel pour garantir la souveraineté sanitaire.

Selon lui, il est primordial d’instaurer des systèmes de santé solidaires, d’autant qu’avec le Covid-19, plusieurs franges de la société ont basculé vers la précarité, d’où la nécessité d’une couverture sanitaire universelle et d’une autonomie en termes de médicaments et de vaccins.

Il a plaidé à cet égard pour un partenariat public-privé complémentaire pour renforcer l’offre de santé, moderniser les structures sanitaires et promouvoir l’innovation dans ce domaine.

De son côté, Jennie Nwokoye, experte nigériane, a souligné que les pouvoirs publics demeurent toujours la force motrice du système de santé avec leurs investissements dans les infrastructures et la formation, notant que le secteur privé peut apporter sa pièce à l’édifice à la faveur de l’innovation et du renforcement de l’offre de santé.

Elle a mis l’accent sur l’importance de la couverture médicale pour permettre aux catégories les plus vulnérables d’accéder aux soins, notant qu’en Afrique, plusieurs initiatives portées par des femmes s’emploient à lutter contre les disparités dans ce domaine notamment dans les zones enclavées.

Pour sa part, Raja Aghzadi, présidente de l’association marocaine de lutte contre le cancer du sein, a souligné que le secteur de la santé est complexe, vital et essentiel au développement du pays, notant que le Maroc vit une révolution en matière de système de santé grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI, ayant permis de généraliser la couverture médicale et d’entreprendre une véritable refonte de ce système.

Et de relever que le Royaume est un champion de la vaccination avec une industrie pharmaceutique fleurissante qui exporte 17 pc de sa production à l’étranger, notant que la pérennité de tout système de santé passe par la formation des ressources humaines, la prévention et la promotion de la recherche scientifique.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 16e édition du Forum international MEDays, qui se poursuit à Tanger jusqu’au 30 novembre, réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d’État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6 000 participants venus de plus de 100 pays.