Festival international du film de Marrakech : la 21ème édition en chiffres

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux chiffres de la 21ème édition du Festival international du film de Marrakech, qui s’est ouverte vendredi soir au Palais des Congrès de Marrakech, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.

71 Films en provenance de 32 pays répartis en plusieurs sections

9 films présentés en première mondiale ou internationale.

35 films présentés en première MENA.

4 films présentés en première africaine.

6 films présentés en première marocaine.

12 films bénéficiant du soutien des Ateliers de l’atlas.

16 documentaires.

12 films marocains.

7 films représentent leurs pays aux Oscars.

Trois hommages seront rendus à de grandes figures du cinéma national et mondial, à savoir l’actrice marocaine feue Naïma Elmcherqui, l’acteur et réalisateur américain Sean Penn et le réalisateur canadien David Cronenberg.

Sélection officielle :

14 films en compétition officielle de 14 pays (Maroc, Chine, Argentine, Palestine, Japon, France, Birmanie, Turquie, Égypte, Algérie, Tunisie, Pologne, Somalie, Australie).

8 séances de gala.

11 films dans le cadre de la section « hommage ».

15 séances spéciales.

14 films dans la section « 11ème continent ».

5 films dans « Panorama du cinéma marocain ».

7 séances « Jeune public & Famille ».

La 7ème édition des Ateliers de l’Atlas en chiffres 320 candidatures reçues, témoignant d’un engouement croissant pour cet évènement.

32 consultants internationaux, apportant à 54 porteurs de projets.

17 projets en développement et 10 films en cours de production ou de post-production.

Les projets soutenus proviennent de 13 pays différents, témoignant de l’ouverture de l’évènement à toute l’Afrique et au monde arabe.

Les consultants viennent de 13 pays, offrant une expertise riche et variée.