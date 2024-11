MEDays 2024: le leadership du Roi Mohammed VI en Afrique salué

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a salué, mercredi soir à Tanger, le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI en Afrique, qui a permis au Maroc de conforter sa place méritée de puissance africaine.

S’exprimant à l’ouverture de la 16ème édition du Forum international MEDays, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Assoumani a tenu à rendre un vibrant hommage au Souverain pour la diplomatie bilatérale et multisectorielle prônée par le Maroc et à saluer le leadership visionnaire de SM le Roi en Afrique.

Le Président comorien a, par ailleurs, affirmé que son pays appelle au respect du principe de la souveraineté des Etats, rappelant que l’Union des Comores a toujours soutenu l’intégrité territoriale du Maroc et se réjouit de la reconnaissance par des puissances mondiales de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

M. Assoumani a, d’autre part, noté que la thématique de cette édition de MEDays offre l’opportunité de discuter des défis auxquels est confronté le monde dans son ensemble et l’Afrique en particulier, notamment ceux liés à la géopolitique actuelle marquée par des tensions croissantes et un ordre international bousculé, soulignant la nécessité de trouver des solutions urgentes pour permettre aux pays de faire face aux chocs et crises et maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde.

« La résilience, dont nous avons besoin aujourd’hui, est celle qui permettra à nos Etats de s’adapter et de surmonter ces défis, tout en préservant leur souveraineté constamment remise en cause par les bouleversements qui secouent l’Afrique confrontée à des défis endogènes et exogènes », a-t-il expliqué.

Ce forum, a-t-il enchainé, constitue l’occasion d’ »amorcer des réflexions permettant d’adopter des stratégies communes au service de nos pays pour faire face à un paysage géopolitique changeant », ajoutant que « nous avons le devoir de façonner un avenir où la souveraineté des Etats sera sauvegardée et où les défis mondiaux seront abordés de manière collaborative, constructive et positive ».

« La souveraineté et la résilience de nos Etats et de nos institutions régulièrement mises à mal dans de nombreux pays du continent dépendent de notre volonté politique et de notre détermination à résoudre les conflits existants et prévenir les guerres et les conflits », a estimé M. Assoumani, soulignant que cela exige une action préventive par la voie diplomatique et la médiation, pour s’attaquer aux causes profondes des problèmes et empêcher ainsi les crises et les conflits de se produire.

Placé sous le thème « Souverainetés et résiliences : Vers un nouvel équilibre mondial », ce Forum réunit plus de 250 intervenants, dont des chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, des lauréats de Prix Nobel, des dirigeants de grandes entreprises internationales et des personnalités influentes devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l’Institut Amadeus.